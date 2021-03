Mostra de leituras dramáticas antecipam celebração do Dia Mundial do Teatro

O Dia Mundial do Teatro é comemorado oficialmente no dia 27 de março, mas a data já ganha celebração especial a partir desta segunda-feira (22) com a Mostra Cenas do Confinamento – Leituras Dramáticas Virtuais. A programação conta com sete leituras dramáticas virtuais produzidas por artistas do Ceará, da América Latina e da Europa, que serão transmitidos nas plataformas virtuais da Escola Porto Iracema das Artes.

Nos textos, os artistas refletem sobre este momento de confinamento a partir de epifanias do próprio cotidiano, revelando momentos e memórias de intimidade. A produção conta com obras de Belo Horizonte (MG), Bogotá (COL), Buenos Aires (ARG), Cali (COL), Campinas (SP), Cusco (PER), Madrid (ES), São Paulo (SP), Santa Catarina e Uberlândia (MG).

O especial é composto por seis leituras dramáticas em vídeo e uma em formato de experiência em áudio. Para a abertura do evento, o Porto Iracema exibe “Siete Momentos de Cualquier Manera”, de Beatriz Catani, nesta segunda (22) a partir das 20h.

Já na terça (23), o público confere “Manual para Sobrevivir en una Jaula con la Puerta Abierta”, em formato inédito. A obra colombiana convida o espectador a acompanhar um dia na vida da personagem através de áudios enviados via WhatsApp. O Manual é uma uma peça de áudio em fragmentos e terá sua exibição em dois dias (duas sessões). Para ter acesso ao conteúdo na íntegra, o público precisa acessar os grupos do Porto Iracema, disponíveis no aplicativo (https://chat.whatsapp.com/J9xYWrWMrZsE93CKqpuQfY).

A segunda parte da obra será exibida na quinta (25), junto com "A Mulher na Janela", curta gravado em Portugal durante o período de confinamento. Um dia antes, na quarta (24), o Porto Iracema das Artes apresenta "A Verdade Improvável", com Luiza Nobel e Ícaro Eloi. O encerramento da programação fica por conta de “Nunca Mais Explodimos uma Bomba!”, na sexta (26), e "Luna Vampira", no sábado (27).

Outras atividades

Além das leituras dramáticas, o Porto Iracema das Artes promove também diversas lives nas redes sociais. Na próxima quarta (24), por exemplo, a Escola apresenta um bate-papo com a diretora Maria Vitória e o elenco de “A Verdade Improvável”, a partir das 19h.

A programação se repete na sexta (26), mas com o diretor, Joel Monteiro, e o elenco de "Nunca Mais Explodimos uma Bomba". Já na live de encerramento, no Dia Mundial do Teatro (27), o Porto Iracema das Artes promove um encontro entre artistas que participaram das leituras, diretores e autores dos textos dramáticos.

Serviço

Cenas do Confinamento - Leituras Dramáticas

De 22 a 27 de março, nas redes sociais e no Vimeo do Porto Iracema das Artes. Gratuito.