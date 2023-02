Mostra de Artes da Porto Iracema reúne shows e espetáculos gratuitos de mais de 70 artistas

Um recorte atual e diverso da mais recente produção cultural do Ceará. Esse é um dos objetivos da Mostra de Artes da Porto Iracema (MOPI). Durante março, uma série de apresentações e atividades circulam por Porto Iracema, Cinema do Dragão, Cineteatro São Luiz, Theatro José de Alencar e Casa Ninho, localizada no Cariri.

Ao todo, 71 artistas cearenses divulgam espetáculos gratuitos em dança, teatro, música e audiovisual. Em 2023, a MOPI celebra os dez anos de atividade do Programa de Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes. O evento é gratuito e ainda traz aulas abertas de artistas visuais e um "pitching" de cinema, atividade na qual os criadores divulgam e vendem um futuro projeto cinematográfico.

Durante essa década de atuação (2013 a 2022), os laboratórios envolveram 555 artistas em 221 projetos artísticos. Nesse intervalo, o programa consolidou-se como referência de formação artística no Brasil, unindo profissionais de diferentes mercados e campos de atuação.

Diversidade em pauta

Além de projetos oriundos da capital, a 10ª edição envolve realizadores de nove municípios do interior cearense. A lista contempla Aracati, Aratuba, Juazeiro do Norte, Crato, Maracanaú, Itapipoca, Guaraciaba do Norte, Redenção e Sobral. No caso do Laboratório de Cinema, participam trabalhos de Fortaleza, Salvador e São Paulo.

Reunindo linguagens da música, teatro, dança e artes visuais, a mostra começa nesse domingo (26), com o encontro entre Mulambö + Sertão em borderline, que acontece no Terreiro do Mestre Aécio na Casa Luz (Crato-CE). A primeira semana de março conta com dança, teatro e música.

Legenda: MOPI celebra 10 anos de atividade do Programa de Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes Foto: Divulgação

Na quarta-feira (1), às 18h, o Theatro José de Alencar recebe o espetáculo "Através da Miragem". Em seguida, às 19h, a programação segue com a peça "Rezos para Rasgar o Mundo", com Tieta Macau. A noite ainda reserva "E aí População!? Teimosia, saberes e dançares", desenvolvido pelos artistas Angelo William, Cláudia Moreira, Mateus Fazeno Rock e tutoria de Pedra Silva.

A partir das 19h, o palco do Cineteatro São Luiz apresenta dois concertos musicais: "Análise Selvagem" (Alice David e banda) e "Encruzilhada", realizado por Zéis e Banda. No primeiro show, uma mostra do EP de seis faixas que será gravado por Alice David e conta com tutoria da cantora Tulipa Raiz.

Em "Encruzilhada", Zéis desfila discussões sobre raça na arte e nos encontros. Em cena, a energia rockeira e referências da música brasileira. O projeto conta com orientação do produtor Kassin.

Continuidade elogiada

Em nota, duas representantes da Escola Porto Iracema das Artes avaliaram o estabelecimento desta iniciativa no circuito cultural do Estado. Diretora de Formação do Instituto Dragão do Mar e da Porto Iracema das Artes, Elisabete Jaguaribe, observa que uma iniciativa tão longeva é raro no campo cultural brasileiro.

Legenda: Mostra reúne 71 artistas cearenses Foto: Alan Sousa

"Os laboratórios são ambientes de criação, geradores de processos de formação muito especiais, que podem sugerir estratégias inovadoras para nossa educação formal", observa a gestora.

Já a coordenadora dos Laboratórios de Criação, Cláudia Pires, ressalta a importância dos laboratórios terem continuidade. Demonstra também a consistência dessa política pública de formação em artes que, ao longo de dez edições, sem interrupções, se mantém em constante aprimoramento e em estado de reflexão permanente”, finaliza.

Programação completa da MOPI 10

26/02 DOMINGO

17h ARTES VISUAIS Mulambö + Sertão em borderline

Terreiro do Mestre Aécio na Casa Luz (Crato-CE)

01/03 QUARTA-FEIRA

18h DANÇA Projeto Através da Miragem

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

19h TEATRO Rezos para Rasgar o Mundo, com Tieta Macau

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR - Galeria Ramos Cotoco

19h MÚSICA Análise Selvagem - Alice David e banda

CINETEATRO SÃO LUIZ

20h MÚSICA Encruzilhada - Zéis e Banda

CINETEATRO SÃO LUIZ

20h DANÇA E aí População!?, Teimosia, saberes e dançares

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

02/03 QUINTA-FEIRA

18h TEATRO Desfiando Memórias

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR - Palco Principal

19h ARTES VISUAIS Aula Aberta com Mulambö + Projeto (sem nome) + Sertão em borderline

AUDITÓRIO DA PORTO IRACEMA

19h MÚSICA Manifesto AfroKaos

CINETEATRO SÃO LUIZ

20h TEATRO Procura-se Marly

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

20h MÚSICA Bárbara!

CINETEATRO SÃO LUIZ

20h DANÇA Capoeiragem

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

03/03, SEXTA-FEIRA

17h TEATRO Singra (Projeto Travesticena)

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

17h CINEMA Mesa-redonda: "O Brasil de volta às telas: políticas públicas para o Audiovisual", com Luísa Cela (Secretária da Cultura do Ceará) e Joelma Oliveira Gonzaga (Secretária do Audiovisual / SAV - MinC) e mediação de Bete Jaguaribe (Diretora de Formação do Instituto Dragão do Mar/ Porto Iracema das Artes)

PÁTIO DA PORTO IRACEMA DAS ARTES

19h CINEMA Pré estreia do filme "O Rio do Desejo", do cineasta Sérgio Machado, seguida de debate com o diretor e a roteirista Maria Camargo

CINEMA DO DRAGÃO

18h DANÇA MARESIA

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

19h CINEMA Pré-estreia do longa "O Rio do Desejo", de Sérgio Machado (com a presença do diretor e da roteirista Maria Camargo)

CINEMA DO DRAGÃO

19h TEATRO Gole (Projeto Drama Espaçado)

CINETEATRO SÃO LUIZ

20h DANÇA Fricção Ultrassônica 001 - Projeto Solta o Ponto Batidão

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR

20h TEATRO Exu não vem hoje (Projeto Criação em Tempo Espiralar)

CINETEATRO SÃO LUIZ

04/03, SÁBADO

9h CINEMA Pitching de Roteiros

CINEMA DO DRAGÃO

05/03, DOMINGO

TEATRO A Palavra Soprada

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR - Sala Nadir Papi Saboya

09/03, QUINTA-FEIRA



15h ARTES VISUAIS Happening “O aniversário da travesti centenária” - Efe Godoy + MONUMENTA + desaguar

PÁTIO DA PORTO IRACEMA DAS ARTES

18h ARTES VISUAIS Aula aberta de Dalton Paula + “O que faz de uma casa um lar?” + “MIxaria no sertão e ouro no exterior”

CENTRO CULTURAL CARIRI

13 A 17/03 SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

8h30 às 17h30

ARTES VISUAIS Visitação aberta à Instalação - AVESERPENTE, de Merremii Karâo- Jaguaribara e Zwanga Nyack

ATELIÊ DA PORTO IRACEMA DAS ARTES

14/03 TERÇA-FEIRA

19h ARTES VISUAIS Aula aberta de Dalton Paula + “O que faz de uma casa um lar?” + “MIxaria no sertão e ouro no exterior”

PÁTIO DA PORTO IRACEMA DAS ARTES

15/03 QUARTA-FEIRA



14h ARTES VISUAIS Vivência na aldeia Feijão com Sallisa Rosa + “Taowás - linguagens fixadas” + “o que tem a dizer uma marakanã?” Kalembre Feijão - Karão Jaguaribara

KALEMBRE FEIJÃO (divisa de Aratuba e Canindé)

16/03 QUINTA-FEIRA



19h ARTES VISUAIS Aula aberta de Sallisa Rosa + “Taowás - linguagens fixadas” + “o que tem a dizer uma marakanã?”

PÁTIO DA PORTO IRACEMA DAS ARTES

24/03 SEXTA-FEIRA

19h TEATRO Corpo-Cabra

CASA NINHO - Cariri

25/03 SÁBADO



19h DANÇA Corpo Social que Transcende

CASA NINHO - Cariri