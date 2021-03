Mostra “50 duetos” será tema de live com a curadora Denise Mattar e a jornalista Taís Lopes

“Um passeio virtual pela arte em 50 duetos” é a proposta da live a ser realizada nesta quinta-feira (25), a partir das 10h, nas redes sociais da Universidade de Fortaleza e na TV Unifor. Na ocasião, a curadora Denise Mattar, com mediação da jornalista Taís Lopes, dará mais detalhes sobre a concepção da mostra que celebra os 50 anos da Fundação Edson Queiroz (FEQ), estabelecendo conexões entre mais de 100 obras de arte do acervo familiar.

Com abertura virtual realizada na última terça-feira (23), a exposição “50 duetos” reúne trabalhos de diversos artistas, períodos e técnicas, que, dispostos em dupla, dialogam entre si a partir de combinações propostas pela curadoria.

“Me sinto totalmente presenteada em ver o que a Denise Mattar conseguiu fazer com as obras adquiridas durante esses 50 anos. Uma alegria para a alma. Na arte, a gente consegue ter esperança na vida”, afirmou a Presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz, após se solidarizar com o público da abertura diante do difícil momento vivido por todos nessa pandemia.

Processos da curadoria

O contato com as obras desenvolvido pela curadora nas duas edições da mostra “Da Terra Brasilis à Aldeia Global”, uma das mais importantes já promovidas pela instituição e exposta no Espaço Cultural Unifor, foi fundamental para o resultado de “50 duetos”.

“Eu fui trabalhando por similaridades, por diferenças, por analogias de linguagem, são muitas possibilidades. Esses encontros colocam as obras de arte muito mais próximas da gente, tira um pouco daquela coisa histórica”, comentou Denise Mattar na noite de abertura.

Legenda: Na parede à esquerda, os cearenses Vicente Leite e Chico Albuquerque formam uma das duplas da mostra "50 duetos" Foto: Ares Soares

A curadora ressaltou ainda as facilidades encontradas diante do vasto acervo.

“A gente tem aqui uma coleção que permite isso pela abrangência e pela qualidade das obras. Além da Fundação ter uma grande quantidade de obras, tem uma qualidade de obras muito importante”.

Na live desta quinta, Denise vai enfatizar as reflexões e possibilidades de diálogos entre as obras. O público é convidado, inclusive, a formar novas duplas de artistas e compartilhar pelas redes sociais com a hashtag #meudueto.

Vale ressaltar que, enquanto vigorar o isolamento rígido no Ceará, a apreciação da mostra se dará somente no formato virtual. A partir da semana que vem, a experiência completa estará disponível no ambiente on-line.

Serviço

Lives do Conhecimento

Data: 25 de março de 2021

Horário: 10h

Tema: Um passeio virtual pela arte em "50 Duetos".

Convidada: Denise Mattar

Mediação: Taís Lopes, jornalista e apresentadora

Transmissão: Redes sociais da Universidade de Fortaleza (YouTube, Instagram e Facebook) e TV Unifor (YouTube e canal 181 da NET)





