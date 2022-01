Morre Sidney Poitier, primeiro negro a receber o Oscar de Melhor Ator

O ator Sidney Poitier, primeiro grande astro afro-americano de Hollywood, morreu nesta sexta-feira (7), aos 94 anos. A informação é do vice-primeiro-ministro das Bahamas, Chester Cooper.

Poitier foi o primeiro negro a vencer o Oscar de Melhor Ator, em 1963, por "Uma Voz nas Sombras". A causa da morte não foi divulgada.

O astro, que tinha dupla cidadania — americano e bahamense — era "um ícone, um herói, um mentor, um lutador, um tesouro nacional", disse Cooper em publicação no Facebook.

Ele ganhou cidadania estadunidense ao nascer no país enquanto os pais estavam em viagem, em fevereiro de 1927, segundo o jornal britânico The Independent. O artista cresceu nas Bahamas, mas se mudou para os EUA aos 15 anos.

Carreira

Um ano depois da mudança, Poitier teve seu primeiro papel como protagonista no filme "Sementes da Violência", segundo o portal. O reconhecimento pela sua atuação veio, porém, com o filme "Acorrentados", quando ele foi nominado para Melhor Ator ao lado do colega Tony Curtis.

Seis anos depois da primeira indicação, Sidney Poitier venceu a estatueta do Oscar pelo desempenho em "Uma Voz nas Sombras".

Após vencer o maior prêmio do cinema mundial, o artista ainda estrelou três filmes que discutiram a questão racial: "Ao Mestre, com Carinho", "Adivinhe Quem Vem para Jantar" e "No Calor da Noite".

Nesse último, o personagem vivido pelo ator, chamado Virgil Tibbs, ficou conhecido por uma frase: "Eles me chamam de senhor Tibbs ("They call me Mr. Tibbs", do inglês). O sucesso foi tão grande que a frase virou título de uma sequência, lançada em 1970.

Legenda: Virgil Tibbs foi um dos mais célebres personagens vividos por Poitier Foto: Mirisch/United Artists/Kobal/Shutterstock

Além de ator, Sidney Poitier também dirigiu diversos filmes — dos quais o mais famoso foi a comédia "Loucos de Dar Nó", com Richard Pryor e Gene Wilder — e foi diplomata, sendo embaixador das Bahamas no Japão. Ele seguiu no cargo até 2007.

Em 2009, Poitier recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Oscar Honorário

Ainda conforme o veículo britânico, Poitier recebeu um Oscar Honorário em 2002, quando o ator Denzel Washington foi laureado com o prêmio de Melhor Ator, tornando-se o segundo homem negro a vencer a categoria.

Legenda: Ator foi celebrado com a honraria devido à sua contribuição para o cinema norte-americano Foto: Mike Nelson/AFP

Em 2012, após a morte do ator Ernest Borgnine, Poitier se tornou o mais velho vencedor vivo do Oscar de Melhor Ator. A última aparição dele na premiação ocorreu em 2014, quando ele apresentou a categoria Melhor Diretor ao lado da atriz Angelina Jolie.

