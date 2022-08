Morre Sérgio Murillo, cantor e guitarrista da banda cearense Old Lamp

Nessa segunda-feira (1), morreu o professor e músico Sérgio Murillo. Nome da cena autoral de Fortaleza, com trabalhos gravados nas bandas Kizumba Trio e Rueiros, o artista tinha 47 anos e integrava atualmente o grupo Old Lamp. Além dos amigos de banda, ele deixa uma filha de 15 anos.

O anúncio foi publicado nas redes sociais da banda. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ente querido Sérgio Murilo Cerqueira Pessoa", descreve a nota. O velório teve início às 16h dessa segunda e o sepultamento está marcado para 10h30, no Cemitério São João Batista. A causa da morte é atribuída a uma parada cardíaca.

Parceiro musical de Murillo e amigo desde os 16 anos, o guitarrista Ricardo Nobre Jr. descreve que a arte local perdeu um grande artista e uma pessoa ímpar. "O que me chegou foi que Sérgio passava por problema de pânico e estava procurando se tratar disso. Desencadeou algo que o deixou muito agitado e veio essa parada cardíaca", explica.

Nobre Jr. descreve que a banda trabalhava inúmeros projetos para 2022. "Estava indo às mil maravilhas, tinha conseguido entrar no Telha Rock de Iguatu, estávamos em contato para shows em Teresina e com agentes de São Paulo para tocar na Avenida Paulista e participar de programas de TV em São Paulo, situa o guitarrista.

Dedicação à música

Natural de Fortaleza, Murillo iniciou a carreira aos 15 anos, quando cantava profissionalmente em banda de baile da capital. Aos 17, formou a banda de hard rock Daffne com Ricardo Nobre Jr. (com quem compôs várias músicas que hoje são tocadas pela Old Lamp).

Em 1999, integrou a banda Kizumba Trio, que reunia elementos sonoros nordestinos e rock. Os músicos conseguiram considerável relevância na cena musical daquele momento. Após essa fase, Murillo foi morar nos Estados Unidos onde tocou guitarra em bandas de R&B como a Zamor' Band.

Formada em 2019, a Old Lamp surgiu quando Ricardo Nobre Jr. convenceu Murillo a reativar a parceria dos tempos de Daffne. Com três anos de atuação, o grupo conta com um disco intitulado "Body N'Soul", com 14 faixas que unem de hard rock às baladas. Todos esses estilos foram "costurados" com letras, em sua maioria, feitas pelo vocalista. Segundo Nobre Jr., a Old Lamp se preparava para lançar um single inédito.