Morre o professor e músico Carlinhos Perdigão, vítima da Covid-19

Morreu na tarde dessa sexta-feira (2), o professor, baterista e escritor Carlinhos Perdigão. Vítima da Covid-19, ele tinha 52 anos e estava internado desde o dia 11 de junho. Atuando como músico, poeta e produtor cultural, teve trajetória reconhecida pela defesa da arte-educação no Ceará.

A informação foi compartilhada nas redes sociais do artista, em texto de sua esposa, a jornalista Daniele Andrade. Em nota, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) declarou profundo pesar com o falecimento do educador. “Artista talentoso, Carlinhos é referência na música do Ceará e já esteve em diversas apresentações nos equipamentos da Secult Ceará”, comunicou a pasta.