Morre o compositor Chico Pio, aos 70 anos, em Fortaleza

O compositor Francisco Pio Napoleão, o Chico Pio, morreu aos 70 anos nesta segunda-feira (26), em um hospital de Fortaleza. O artista estava internado há mais de uma semana em decorrência de complicações da cirrose.

O falecimento foi confirmado pela irmã do liricista, Maria Beatriz Napoleão. Segundo ela, Chico morreu por volta das 10h. As informações sobre velório e enterro ainda serão divulgadas pela família.

"Minha irmã tinha acabado de sair de lá [do hospital] e deixou uma funcionária nossa que gostava muito dele. Logo em seguida ele faleceu. É horrível esse momento... Não posso dizer outra coisa", desabafou Maria Beatriz.

Cena cultural lamenta morte

O produtor e guitarrista Mimi Rocha, amigo de Chico, lamentou a partida do compositor nas redes sociais: "Siga na luz meu amigo inox Chico Pio. Um dos caras mais bacanas que conheci… Um dos maiores compositores dessa geração anos 70 da nossa cidade".

O cantor Marcus Vinnie deixou sua homenagem nos comentários. "Chico Pio, eterno inoxidável… as dimensões mais sutis estão em festa hoje, e muito mais animadas com sua alegre presença, sua incrível música e poesia, e seu brilho muito Humano. Esteja sempre com Deus e em Paz, Chico Pio. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu.

O Sindicato dos Músicos Profissionais no Estado do Ceará (Sindimuce) emitiu nota de pesar pelo falecimento de Chico Pio. A entidade homenageou a trajetória do artista: "Compositor, cantor, violonista, arranjador, nome histórico da cena musical do Ceará para o Brasil, Chico Pio integrou a segunda geração do chamado "Pessoal do Ceará", em meados dos anos 70, levando a música de Fortaleza para todo o País, firmando parcerias que resultariam em clássicos da nossa canção, participando em 1979 da Massafeira Livre no Theatro José de Alencar e do disco duplo lançado nacionalmente".

Legenda: Além de compositor, Chico Pio foi cantor e tem álbuns lançados Foto: Divulgação

"O SINDIMUCE se associa a uma das falas que destacou, na ocasião, a condição corajosa de Chico Pio como um "outsider", alguém que enfrentou muitas e muitas dificuldades mas viveu sempre à sua maneira, de forma literalmente independente, sem jamais jogar o jogo da indústria fonográfica, dos pequenos círculos responsáveis por grandes decisões, de "amizades" por interesse ou por expectativa de benesses de qualquer natureza", pontua o sindicato.

Na semana passada, vários colegas músicos se reuniram no restaurante Cantinho do Frango para " um show-homenagem solidário" quando souberam da internação.

Carreira de Chico Pio

Chico Pio nasceu em Parnaíba, no Piauí, e se mudou para Fortaleza aos 14 anos, onde cresceu e virou artista. Ele tem parcerias com cantores como Fausto Nilo, Fagner, Belchior, Nertan Moreno e Totonho Laprovitera.

Segundo o Sindimuce, Pio deixa álbuns gravados e parcerias como com lano Freitas, Dunga Odakan, Luciano Cléver (com quem lançou o disco coletivo "Marca Carmim"), Totonho Laprovítera, Stélio Valle, Olimpio Rocha, Fausto Nilo, Manassés, Wagner Castro, Eugênio Leandro, Régis Soares, Rogério Soares, Tarcísio Sardinha, Francis Vale, Dalwton Moura, Ricardo Bezerra, Serrão de Castro, Nertam Alencar, Marcelo Serpa, Neudo Figueiredo, entre outros.