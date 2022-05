Morre o cineasta Breno Silveira, diretor de "Dois Filhos de Francisco"

O cineasta Breno Silveira, diretor de "Dois Filhos de Francisco" e "Gonzaga: de pai para filho", morreu neste sábado (14). O artista, de 58 anos, estava filmando em Limoeiro, interior de Pernambuco, quando teve um mal súbito.

A informação do óbito foi divulgada pela Conspiração Filmes, produtora da qual Breno era sócio. O cineasta estava gravando o filme "Dona Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro, quando passou mal no set. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Breno Silveira estreou como diretor com o sucesso de bilheteria "Dois Filhos de Francisco", que narra a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O filme, lançado em 2005, foi o mais visto daquele ano, batendo mais de 5 milhões de espectadores.

A carreira do cineasta incluiu filmes como "Era uma vez" e "Gonzaga: de Pai pra Filho. Recentemente, Silveira dirigiu "Dom", série brasileira de maior sucesso da Amazon Prime Video.

O cineasta estava no primeiro dia de filmagens de "Dona Vitória", que conta a história da mulher que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu prédio, no bairro Copacabana, do Rio de Janeiro.

Veja a filmografia do cineasta:

1995 – Carlota Joaquina - Diretor de Fotografia

1996 – Barulhinho Bom – Uma Viagem musical - Diretor de Fotografia

1998 - La serva padrona - Diretor de Fotografia

1998 – Traição - Diretor de Fotografia

1999 – Gêmeas - Diretor de Fotografia

2000 - Bufo & Spallanzani - Diretor de Fotografia

2000 – Eu Tu Eles - Diretor de Fotografia

2003 – Casseta & Planeta: A Taça do Mundo é Nossa - Produtor Associado

2003 – O Homem do Ano - Diretor de Fotografia

2005 – 2 Filhos de Francisco – Diretor

2008 – Era uma Vez... – Diretor

2010 - Eu e Meu Guarda Chuva - Produtor de set

2012 – Gonzaga – De Pai para Filho – Diretor

2012 - À Beira do Caminho – Diretor

2017 – Entre Irmãs - Diretor

