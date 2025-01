Morre o cearense Mestre Lucas Evangelista, poeta da Literatura de Cordel, aos 87 anos

Mestre Lucas Evangelista, reconhecido pela Literatura de Cordel e pela arte do repente, partiu aos 87 anos, na manhã deste sábado (25), deixando um legado no mundo das letras. Nascido em Crateús, no dia 6 de maio de 1937, teve contato desde à infância com as tradições culturais.

Começou a ver, ainda pequeno, as contações de histórias e cantorias com os pais. O artista se tornou poeta, repentista, escritor, compositor e violeiro, com reflexões poéticas das ruas de Fortaleza. A informação sobre o falecimento do Mestre Lucas Evangelista foi confirmada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

"Neste momento de luto, estendemos nossas condolências a seus familiares, amigos e a todos que tiveram a honra de se encantar com sua obra. Que sua voz continue a ecoar nos corações daqueles que acreditam no poder da cultura popular cearense", descreveu a Secult em nota.

Mestre Lucas tem a obra gravada em centenas de folhetos, discos e gravações. As temáticas e linguagem usadas nas canções do artista levaram às regravações de cantores como Frank Aguiar e grupos como Calango Aceso e Mastruz com Leite.

Trajetória

Ao viver em Fortaleza, Mestre Lucas Evangelista foi vendedor de folheto de cordel e violeiro, sendo a primeira apresentação na Praça dos Leões, no Centro da Cidade, como registra o Mapa Cultural.

Ao lado do irmão, Pedro Evangelista, também poeta e repentista, começou a cantar em outras praças de Fortaleza, indo para o interior e até para outros estados. Publicou centenas de romances, folhetos e gravou outras centenas de canções e poemas de cordel.