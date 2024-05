Morre Mestre Mosquito do Reisado aos 80 anos, no Cariri

Um dos maiores nomes da cultura do Cariri cearense, Mestre Mosquito do Reisado faleceu no último domingo (26), aos 80 anos. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais, embora sem a causa da morte.

Em janeiro deste ano, ele sofreu uma queda de escada após consertar o telhado de casa para evitar goteiras e ficou internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha.

À época, uma campanha foi organizada para o translado do brincante para Juazeiro do Norte, onde morava. “Ajuda para Mestre Mosquito” tomou a internet com a descrição: “Nosso Mestre precisa de tratamento hospitalar e compra de aparelho de saúde”. As quantias foram destinadas à Maria Aparecida Honorato dos Santos, filha mais velha dele.

De início, a ação foi realizada para comprar um aparelho respiratório, e deu certo. A partir daquele momento, o excedente auxiliou nas despesas gerais relacionadas à saída do hospital.

Aparecida contou que o pai precisava fazer fisioterapia, ter consulta com fonoaudiólogo e neurologista, uma vez que fraturou a coluna. Não havia previsão de quando ele retornaria às atividades.

Legado de força e alegria

Nascido José Antônio dos Santos em Santana do Ipanema (AL), Mestre Mosquito cedo chegou a Juazeiro do Norte e lá fincou raízes. Teve oito filhos e foi idealizador do Reisado Nossa Senhora das Dores, além de ser participante de vários eventos de grande envergadura cultural no Cariri e em todo o Estado.

Em dezembro do ano passado, o Reisado se apresentou em um quilombo na terreirada de Mestre Aldenir, no Crato. A brincadeira integrou a programação do XV Encontro Mestres do Mundo e deu conta de expressar o talento e a tradição do grupo, cuja indumentária colorida convoca aquilo que é mais caro ao fundador: a felicidade de saber-se vivo.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria da Cultura, publicou nota lamentando a morte do brincando: "A gestão municipal, neste momento de grande tristeza e dor, expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos".

A artista Valéria Pinheiro, uma das mais engajadas na campanha de recuperação do Mestre no início do ano, também compartilhou relato sobre ele. "Meu Mestre Mosquito, sorriso frouxo, corpo sempre em movimento. Obrigado por tudo que nos destes em vida. Luz!".

No perfil do instagram dedicado ao brincante, outros amigos e familiares prestam condolências e relembram momentos.