Morre Kim Ki-duk, diretor de 'Pieta' e 'Casa Vazia', aos 59, após contrair Covid-19

O cineasta sul-coreano Kim Ki-duk morreu, aos 59 anos, na Letônia, onde estava fazendo uma visita, nesta quinta (10), por causa da Covid-19. A informação foi divulgada pelo site americano Variety.

Kim Ki-duk é um dos maiores cineastas do país e já ganhou prêmios nos principais festivais europeus, como o Urso de Prata de melhor direção, no Festival de Berlim, – por seu trabalho em "Samaritana", de 2004 –, e o Leão de Ouro, do Festival de Veneza, – por seu trabalho em "Pieta", de 2004.

O cineasta ganhou destaque também com filmes como "A Ilha", de 2000, "Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera", de 2003, "Casa Vazia", de 2004, "O Arco", de 2005, e "Fôlego", de 2007.

Em meio aos protestos do MeToo de 2017, Ki-duk foi alvo de polêmicas após uma atriz –que não quis revelar a identidade– acusá-lo de violência física e sexual durante gravações do filme "Moebius", de 2013. O cineasta foi condenado a pagar aproximadamente R$ 15 mil, na época, por agressão física.

