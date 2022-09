Morre Gildina Gil, irmã mais nova de Gilberto Gil, aos 79 anos

Faleceu neste domingo (11), Gildina Gil, a irmã mais nova do cantor Gilberto Gil. A equipe do artista comunicou a morte e prestou homenagens em publicação no Instagram do cantor.

Gildina morreu aos 79 anos e mantinha relação próxima com o irmão. A nota publicada no Instagram rememora a infância dos irmãos.

"Dina e Beto, apelido dos irmãos na família, partilharam da infância no sertão da Bahia, na cidade de Ituaçu, e da adolescência em Salvador", diz o comunicado.

A nota também lembra histórias dos dois, incluindo uma sobre o primeiro violão do artista. "São muitas as histórias dos dois, como a que envolve o primeiro violão do artista. Mais interessado em música do que a irmã, Beto ‘sequestrou’ o instrumento que ela havia ganhado e assim começar a dedilhar seus primeiros acordes. Histórias que serão eternizadas na memória de toda a família!".

Preta Gil presta homenagem

Nos comentários, Preta Gil, filha do cantor, comentou homenageando a tia: “Tia amada”.

"Gil Querido, meu sentimentos", publicou a cantora Margareth Menezes. Flor Gil, neta do cantor e filha de Preta também deixou uma declaração, publicando "tivó", seguido de emojis de coração.