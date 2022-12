Morre cineasta Ruggero Deodato, 'pai do cinema canibal', aos 83 anos

Ruggero Deodato, considerado o pai do cinema canibal, faleceu nesta quinta-feira (29), em Roma, na Itália, aos 83 anos. Até o momento, a causa da morte do cineasta não foi divulgada oficialmente.

Nascido na cidade de Potenza, sul do território italiano, ele começou no cinema como figurante, mas logo abandonou o caminho de ator e, em 1960, virou assistente de direção de Roberto Rossellini. Na época, integrou a produção dos filmes 'De crápula a herói', lançado em 1959, e 'Viva a Itália', de 1961.

Além disso, ele trabalhou com expoentes do cinema B italiano, como Antonio Margheriti e Sergio Corbucci, também dirigindo comerciais, filmes policiais de baixo orçamento e o thriller erótico 'Onda de prazer', de 1975.

Pai do cinema canibal

A fama, então, que o transformaria no pai do cinema canibal veio com uma trilogia do gênero. Tudo se iniciou em 'O último mundo dos canibais', de 1977, pensado como uma sequência de 'Mundo canibal', lançado em 1972 por Umberto Lenzi.

Logo depois, mais precisamente três anos após o lançamento do primeiro, ele lançou 'Holocausto Canibal', que chegou a ser confiscado pelas autoridades italianas. O filme foi banido em 50 países, causando até mesmo a prisão do diretor por obscenidade e assassinato.

Na história, um antropólogo da Universidade de Nova York participa de buscas por uma equipe de documentaristas desaparecida na Amazônia brasileira. No país, ele descobre registros viscerais de canibalismo, tortura, estupro em fitas deixadas pela equipe perdida. A "trilogia dos canibais", como é conhecida, foi encerrada em 1985, com filme 'Inferno in diretta'.