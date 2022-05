Morre Alan White, baterista do Yes, aos 72 anos

Alan White morreu aos 72 anos, de modo pacífico em sua casa, na área de Seattle nesta quinta-feira (26), segundo a BBC News. O artista britânico foi baterista da banda de rock YES, além de ter trabalhado com outros músicos como John Lennon, George Harrison e Joe Cocker.

Também compositor, White nasceu em Pelton, County Durham, na Inglaterra, em 1949. Em postagem nas redes, na tarde desta quinta-feira (26), o perfil oficial da banda lamentou a morte do integrante e compartilhou que ele estava animado para a próxima turnê.

Banda YES "A notícia chocou e surpreendeu toda a família YES. Alan estava ansioso para a próxima turnê no Reino Unido, para comemorar seu 50º aniversário com o YES e seu icônico álbum Close To The Edge".

A banda ainda reforçou que "Alan é considerado um dos maiores bateristas de rock de todos os tempos". Recentemente, ele havia celebrado seu 40º aniversário de casamento ao lado da esposa Gigi White.

Legenda: Alan morreu pacificamente em casa Foto: Reprodução/Facebook

Integrante da banda Yes

O artista ingressou na banda no dia 30 de julho de 1972 para a Tour "Close to the Edge". Após a morte de White, o YES dedicará a turnê de 50 anos, em julho de 2022, para o baterista.

O Yes foi fundado pelo ex-vocalista Jon Anderson e pelo baixista Chris Squire em 1968 em Londres, ao lado do guitarrista Peter Banks, do tecladista Tony Kaye e do baterista Bill Bruford.

Segundo a BBC, a banda passou por inúmeras mudanças de formação, contando com artistas como White e Rick Wakeman, e exploraram distintos estilos musicais. Dentre os sucessos do grupo, estão: Owner Of A Lonely Heart, Roundabout e Long Distance Runaround.

Parcerias com integrantes do "The Beatles"

Antes disso, Alan tinha trabalhado para a banda "Plastic Ono" de John Lennon, após receber um telefonema, em 1969, convidando o baterista para tocar no Toronto Rock Festival.

A parceria com o integrante dos "The Beatles" seguiu mesmo durante o álbum "Imagine" e, em "All Things Must Pass" trabalhou com George Harrison, também da grande banda britânica.

