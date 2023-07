Morre a cantora Leny Andrade, aos 80 anos, no Rio de Janeiro

Morreu nesta segunda-feira (24), no Rio de Janeiro, a cantora Leny Andrade, aos 80 anos. A artista estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste, após uma piora de seu quadro clínico.

O anúncio foi feito no Instagram da jazzista. "A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor", diz a publicação, que também indica atualização com dados do velório em breve.

A cantora se recuperava de uma pneumonia desde junho, quando chegou a ficar entubada.

Carreira

Leny Andrade nasceu no Rio de Janeiro, no berço da bossa nova e de algumas matrizes do samba, e se tornou um grande nome da música brasileira.

A cantora gravou a última música em 2022, se ausentando em seguida para tratar problemas de saúde.

Ao todo, lançou 34 álbuns entre 1961 e 2018, com destaque para títulos como "A sensação" (1961) e "Estamos aí" (1965).

Leny foi uma grande intérprete de compositores como Antonio Carlos Jobim (1927 – 1994), Djavan, Ivan Lins e Roberto Menescal, entre outros gênios da música brasileira.