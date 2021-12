Monarco, presidente de honra da Portela, morre aos 88 anos

O sambista Monarco, presidente de honra da Portela e ícone do samba brasileiro morreu neste sábado (11) aos 88 anos no Rio de Janeiro. A escola de samba divulgou nota de pesar e a família confirmou o falecimento à TV Globo.

Monarco foi internado em novembro último para uma cirurgia intestinal, que incorreu em complicações que abalaram a saúde dele. Não há ainda informações sobre velório e enterro.

"É com tristeza profunda que a Portela informa a morte de nosso Presidente de Honra, Monarco, aos 88 anos. O Mestre estava internado desde o mês de novembro no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, onde se internou para fazer uma cirurgia no intestino. Infelizmente, não resistiu a complicações. Ele deixa esposa, filho, netos e uma legião de fãs e admiradores. Por enquanto, não há informações sobre velório e enterro do corpo."