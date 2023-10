Mingau, do Ultraje a Rigor, pode retornar para casa em breve, diz equipe médica

O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, apresentou uma melhora do seu quadro clínico, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20), e pode retornar para casa em breve. O músico foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro, e desde então segue internado.

Segundo nota do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, ainda não há previsão para a alta hospitalar. "A equipe está traçando, juntamente com a família, a estratégia para desospitalização. Ainda não há previsão de data", diz a nota.

A equipe médica ainda afirma que Mingau apresenta "quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento". “Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual, com interação por meio do movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente está sem sedação e apresenta evolução do quadro respiratório”, diz o comunicado.

Veja também

Relembre o caso

Mingau teve o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras. As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

O suspeito de balear Mingau, Pablo William da Silva Mostarda, de 28 anos, foi preso no último sábado (14), em Taubaté (SP).