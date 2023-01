Milton Nascimento no Altas Horas: Janja e famosos homenageiam cantor

A primeira edição do Altas Horas, programa comandado por Serginho Groisman na TV Globo, teve como personagem principal um dos maiores nomes da música brasileira: Milton Nascimento, o Bituca. O cantor e compositor mineiro encerrou a carreira nos palcos em 2022, após 60 anos de carreira.

No palco, neste sábado (7), estiveram cantores e outros famosos para contar histórias, relembrar momentos importantes da vida de Bituca e também para cantar os maiores sucessos do cantor - como "Maria, Maria" e "Coração de Estudante". As músicas foram interpretadas no palco do programa, que foi batizado de Milton Nascimento.

Nomes como Samuel Rosa, Liniker, Maria Gadú e Zé Ibirra - que foi backing vocal da banda de Milton - cantaram junto com Bituca as músicas que embalaram as seis décadas de carreira do mineiro. Além disso, Duda Beat, Pitty e Sandy também interpretaram clássicos do ídolo.

Os artistas aproveitaram para contar históras sobre como conheceram Milton.

"Teve um festival em Belo Horizonte em que a gente estava escalado para tocar com outras bandas e o pessoal falou 'ó, a gente vai trazer um cara que está querendo cantar com vocês'. E era o Bituca. Foi a primeira vez que a gente se juntou no palco e foi tão emocionante para a gente", relembrou Samuel Rosa.

O cantor da banda Skank, que foi uma das participações especiais na turnê de despedida de Milton Nascimento, acrescentou ainda que, apesar de não ter religião, "se tem um momento que sinto uma espécie elevação de espírito, é quanto escuto Milton Nascimento".

Antes de interpretar "Canção da América", Maria Gadú falou da convivência com Bituca.

"Somos vizinhos, olha que sorte! A gente tem se encontrado bastante, até para coisas triviais, o que me deixa muito honrada. A gente se visita para ver filme, jogo, novela", contou a artista.

Plateia de famosos

Se no palco, diversos cantores estavam presentes para homenagear Milton Nascimento, a plateia do Altas Horas também estava recheada de famosos que queriam reverenciar o cantor mineiro.

Uma delas, era a primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja. Grande fã de Bituca, ela contou sobre o dia seguinte à vitória do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas no segundo turno das eleições de 2022.

"Quando eu era universitária, a gente ia para um bar em Curitiba chamado ‘Trem Azul’. E é muita emoção, a gente se encontrou logo depois do 2º turno, e eu não conseguia nem falar, só sabia chorar. Beijei sua mão e te agradeci por existir, por dar essa voz para o mundo”, relembrou.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida também estava presente na homenagem. Ele ressaltou que Milton é "a dimensão mais bem acabada do que a gente deve acreditar no Brasil".

"Porque o Brasil, com todas as suas contradições, as suas mazelas, nos deu Milton Nascimento. E esse Milton Nascimento que também nos lembra e nos faz ver que o Brasil é um lugar de excelência. O Brasil é um país que conseguiu produzir a síntese mais bonita do encontro do Brasil com a África, com a América Latina. Eu acho que isso se personifica na sua voz, nas suas canções", ressaltou.

Quem também dividiu a plateia com Janja e Silvio Almeida foram os atores Reynaldo Gianecchini, Juliana Baroni e Allanis Guilen, os cineastas Cao Hamburger e Fernando Meirelles e também os jornalistas Sandra Annenberg e Valmir Salaro.

Emocionada durante a interpretação das músicas, Annenberg fez uma declaração sobre a importância de Bituca. "Eu só quero dizer que você fez a trilha sonora da minha vida. Eu te ouço desde sempre, obrigada", disse.