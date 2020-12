Miley Cyrus diz que gostaria de uma chance com Harry Styles: 'Gostos semelhantes'

Em recente entrevista concedida à rádio Heart FM, do Reino Unido, a cantora norte-americana Miley Cyrus afirmou que beijaria o músico Harry Styles, 26, ex-membro do grupo One Direction.

Durante a conversa descontraída, Cyrus precisava responder quem preferia beijar. Ao optar por Styles -que competia com o cantor Justin Bieber-, a artista foi sincera ao justificar sua escolha. "Harry, essa é fácil. Eu conheço o Bieber há muito tempo, é como se fosse da família", afirmou.

"Ele [Harry] está muito bonito. E nós temos gostos semelhantes. Acho que a gente poderia dividir o guarda-roupa e a vida juntos, isso faz sentido [risos]".

Miley Cyrus também teve que escolher se beijaria Dua Lipa ou a rapper Cardi B. Em sua resposta, ela brincou dizendo que já havia ficado com Dua durante os bastidores do videoclipe da parceria entre elas, a música "Prisioner", faixa presente no recente álbum de estúdio de Cyrus, "Plastic Hearts".

"Eu já beijei a Dua. Bom, talvez a Cardi. Eu gosto de fazer coisas que nunca fiz antes, algo novo, então escolho ela [Cardi B]".

A ex-estrela da Disney, que se tornou conhecida por viver na pele da personagem Hannah Montana (2006 - 2011), terminou recentemente o namoro com o cantor e compositor Cody Simpson. A confirmação da separação foi feita por ela mesma durante o lançamento da canção "Midnight Sky".

"Decidimos focar em nós mesmos nesse momento, ainda somos amigos. Não façam disso um drama. Há um ano a mídia tentou contar a minha própria narrativa por mim [sobre o fim do casamento com Liam Hemsworth]. Não vou deixar isso acontecer agora", disse.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?