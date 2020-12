Mick Jagger compra mansão de R$ 10 milhões na Flórida de presente para a namorada

O músico Mick Jagger, 77, comprou uma mansão de US$ 1,98 milhão (cerca de R$ 10 mi) para sua namorada, a bailarina Melanie Hamrick, 33, mãe de seu filho caçula, Deveraux, 4. O imóvel é localizado na cidade de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal Herald Tribune, a compra aconteceu no final de outubro e foi confirmada agora por uma das corretoras que participou da negociação, feita inteiramente por chamada de vídeo e que terminou com a mansão no nome da bailarina. O casal nem chegou a visitar a casa antes de fechar o negócio.

O imóvel, de acordo com a publicação, tem quatro quartos, fica ao lado de um lago e seria o presente de Natal do roqueiro à namorada. Entre os famosos que moram na região está o cantor Brian Johnson, que foi vocalista da banda australiana AC/DC até 2016.

