'Meu ciclo de amigos veio pela Lilica': tutores de pet fazem amizades em espaços de socialização

Muito além dos benefícios já conhecidos de se ter um animal de estimação, a companhia de um pet pode ainda fazer surgir redes de amigos. Com a cidade cada vez mais aberta à convivência entre os bichinhos e humanos, essa socialização fica mais fácil, seja em parques públicos, pet places de shoppings ou lojas, praças, dentre outros espaços.

A professora Denise Escudeiro já planejava com o marido adotar um cachorro quando se casassem, mas com a pandemia e o home office o plano foi adiantado. Um dia, vendo o feed da ONG Abrace, se deparou com uma cadela, que já havia sido adotada. “Entrei em contato e me mandaram fotos de outros que estavam disponíveis. De cara me interessei pela Lola”, lembra.

E foi assim que a cachorrinha entrou na vida de Denise, em junho de 2020. A professora afirma que, na época, estimava-se que ela devia ter em torno de três anos e, neste ano, deve fazer seis anos de vida.

Denise conta que leva a cachorrinha para passear na Praça Luiza Távora, o ‘point’ dos cachorros, onde fez amigos e mantém até um grupo no WhatsApp para combinar passeios, trocar informações e dicas. O grupo é bem consolidado e até comemoram aniversários dos amigos pet.

Denise Escudeiro professora “A praça é super frequentada por cachorro. Lola conhece vários lá, alguns ela se interessa em brincar, outros ela nem dá atenção. Eu socializo com os tutores dos cachorros pelos quais ela se interessa em interagir e isso costuma ser bem descontraído, falamos sobre coisas de cachorro, passeios, produtos, cuidados”.

Legenda: Em parques, tutores de pet conseguem socializar e fazer novos amigos Foto: Reprodução/Instagram

Além da Praça Luiza Távora, os passeios com a Lola acontecem na Estação das Artes, Parque do Cocó, Praia de Iracema, Praça das Flores, Adahil Barreto, gramado do Palácio da Abolição, Beira Mar e cachorródromo do RioMar.

Encontros no parque

Lilica entrou na vida da contadora Tici Parente no momento certo. Viciada no trabalho, o alerta acendeu quando ela sofreu um princípio de infarto aos 32 anos. A shitzu Lilica, que hoje tem 5 anos, foi presente de um cliente. "Quando Lilica entrou na nossa vida, comecei a ver que a vida não era só trabalho e começamos a ter um lazer maior”, conta.

Depois de Lilica, vieram as filhas humanas, Maria Eduarda e Maria Cecília, e com elas os passeios pelos parques, praias, viagens e muito mais contato com a natureza. E não só isso, um ciclo de amizade todo formado por causa da cachorrinha nos passeios no Parque Adahil Barreto aos sábados.

Legenda: Tici, o marido e as filhas gostam de passear pelo Parque Adahil Barreto Foto: Arquivo pessoal

Tici Parente contadora "O nosso ciclo de amizades é formado por pessoas que conhecemos em passeios com a Lilica, são tutores de outros pets. O mais bacana é que esses amigos que a gente fez com a Lilica foram construindo uma relação, viraram pais de bebês também e, uma dessas amigas, engravidamos praticamente juntas e hoje nossos filhos são melhores amigos. Ela me tirou da mentalidade de só trabalhar".

No início, esses passeios eram combinados, mas com o passar do tempo, se tornou quase uma programação fixa para o grupo de amigos.

Tici conta ainda que Lilica os acompanha para todos os cantos. “Já fomos até pra Itália com ela, levamos pra todo canto, shoppings, cafeterias, só vou pra um lugar se ela puder ir”, ressalta.

Legenda: Lilica em viagem à Itália com os pais humanos Foto: Arquivo pessoal

Nas trilhas e praias

A dentista Jéssica da Silva tem dois pets, o Milos, um golden retriever de cinco anos, e o Malibu, uma mistura de dálmata com SRD (sem raça definida) de oito anos. “Milos foi um sonho de criança e o Malibu eu encontrei na rua, resgatei ele quando tava num bar. Botei no meu carro e levamos pra casa, isso já tem uns três anos”.

Legenda: Jéssica com as amigas que conheceu pelo Instagram do perfil dos cachorros no Natal de 2020 Foto: Arquivo pessoal

A rotina deles envolve passeios em parques, nas praias, nas trilhas. “O Milos gosta muito de praia, faço até stand up paddle com ele no mar. Amo fazer trilha com eles, vou muito no Cambeba, no Parque do Cocó”, relata.

Foram nesses momentos e também pelo Instagram que Jéssica fez amigas para a vida. Elas se reúnem para confraternizações de fim de ano, em viagens e, claro, para os passeios.

Jéssica da Silva dentista “A primeira que conheci foi a Rebeca, que tem a Luna, uma border collie. A gente se conheceu no Instagram, se encontrou e os cachorros se amaram, ela também me apresentou a outra amiga, hoje somos amigas mesmo e marcamos até encontros com os cachorros, elas vêm na minha casa. Esses rolês de praia, trilha, sempre vou com elas”.

Importância da socialização

A psicóloga Brena Mendes destaca que a socialização entre os indivíduos é necessidade fundamental do ser humano. “Somos seres sociais, a falta de criação desse vínculo pode afetar algumas coisas, como a diminuição da noradrenalina, aumentar o sentimento de solidão”.

Dessa forma, a socialização provoca o contrário: a diminuição do nível dos hormônios do estresse, de sintomas de ansiedade. “Estamos vivendo uma era pós-pandemia, essa aproximação entre os humanos foi perdida por um bom tempo. A gente percebe uma alteração na maneira de se relacionar, não é mais necessário máscara então posso ver o rosto todo, a expressão facial”.

Além disso, a psicóloga pontua que essa é uma estratégia para que adultos conheçam novas pessoas, estabeleçam novos vínculos e façam novos amigos, já que é comumente a fase da vida em que há mais dificuldade de se fazer isso.

De acordo com a psicóloga, o fato de se ter algo em comum, nesse caso os animais de estimação, é uma quebra de barreira, uma forma de introduzir a conversa.

Brena Mendes Psicóloga “Quando a gente vai conhecer alguém, a pessoa não sabe o que falar e acaba criando algumas resistências, então se eu já sei que o pet é algo que eu posso falar sobre, você pode introduzir a conversa daí e expandir para outros assuntos”.

O pet, conforme Brena, também auxilia no lazer e vivência do tutor, uma vez que o animalzinho precisa fazer passeios, como aconteceu com Tici Parente.

Lugares para passear com pet em Fortaleza

Fortaleza dispõe de opções de lugares onde é possível levar os animais para passear e também socializar com outros tutores. Confira na lista:

Parque do Cocó

Cachorródromo no Parque Adahil Barreto

Pet place no Parque Rachel de Queiroz

Pracinha da OAB

Calçadão da Avenida Beira Mar

Pracinha do Palácio da Abolição

Praça da Imprensa

Praça Luiza Távora

Petpark RioMar Fortaleza

Localizado na área externa do estacionamento da Lagoa. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 21h. Por ser na parte externa do shopping (estacionamento), os clientes circulam também ao longo do dia com horário livre.

Espaço Pet RioMar Kennedy

Localizado no Estacionamento Externo, próximo à saída da Rua Olavo Bilac. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 21h. Por ser na parte externa do shopping (estacionamento), os clientes circulam também ao longo do dia com horário livre.

Pet Park da Mundo Pet/Cobasi Fortaleza Aldeota

Na Av. Senador Virgílio Távora, 1400 - Aldeota. Funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 21h45, e domingos e feriados, das 9h às 19h45.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil