Memorial Edson Queiroz tem programação gratuita de shows e apresentações culturais nas férias

O Memorial Edson Queiroz, em parceria com a Secretaria de Cultura do Município de Cascavel, realiza a partir desta quarta-feira (20) uma programação especial de férias. As apresentações musicais gratuitas acontecem sempre no auditório, às quartas e sextas-feiras, seguindo até o mês de agosto.

Com início às 19h, as "Quartas com chorinho" trazem alegria e animação com os músicos Adeilson Cardoso, André Alencar, Rafael Filho e Milton França.



Já às sextas-feiras, a programação variada traz apresentações de coral, teatro e contação de histórias, destinadas a todos os públicos, sempre a partir das 18h.



A programação é aberta ao público de todas as idades, com acesso gratuito. É necessária a apresentação do cartão de vacinação e o uso de máscara.



SERVIÇO



Férias no Memorial Edson Queiroz



Quartas com chorinho

Dia: Quartas-feiras de julho

Hora: 19h

Local: Auditório

Acesso: Gratuito



Sexta Cultural

Dia: Sextas-feiras de julho

Hora: 18h

Local: Auditório

Acesso: Gratuito



Memorial Edson Queiroz

Praça Nossa Senhora do Ó

Rua Crispin Teixeira - Centro, Cascavel (CE)

Acesse o site | (85) 2181-6339