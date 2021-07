Médico cearense resgata história de Fortaleza em vídeos no YouTube; assista

Já viu algum monumento em Fortaleza e não fez ideia de quem era o homenageado? O pequeno João Pedro, de 9 anos, nunca foi de guardar as dúvidas para si quando se deparava com algo assim. Tratava logo de puxar conversa com o pai, o médico João Flávio, que instigado por situações como essa, resolveu criar um canal no YouTube e recuperar um pouco da história da capital cearense por meio de pesquisas em acervos nacionais.

De início, a divulgação dos vídeos sobre uma Fortaleza de décadas passadas era tímida, compartilhada apenas nos grupos da família, do condomínio, de amigos, mas logo a demanda aumentou e a periodicidade da produção também. De 2019 para cá, João Flávio já disponibilizou mais de 200 vídeos no canal que conta, atualmente, com 11,9 mil inscritos.

João Flávio Médico À medida que fui fazendo mais vídeos, notei que eu mesmo desconhecia a história da minha cidade natal. Então, fui estudar mais profundamente alguns temas e assuntos para que os conteúdos pudessem ficar bem legais, didáticos, mas não prolixos”, explica.

Legenda: As dúvidas de João Pedro provocaram o pai a construir o canal no YouTube Foto: Acervo pessoal

João recorreu aos livros e também aos amigos historiadores e ex-professores de história, além de canais confiáveis na internet. A busca por imagens antigas, ele concentrou nos acervos de domínio público da Cinemateca e do Arquivo Nacional.

“Sempre gostei dessa parte de edição de vídeos, de informática. E aprendi, autodidata mesmo, a editar e a fazer colorização, 'upscaling' que é melhorar a qualidade dos vídeos”, explica.

Conteúdos

No canal História de Fortaleza do Ceará, é possível conferir as imagens produzidas por Orson Welles com quatro jangadeiros cearenses, na década de 1940, a inauguração do Cinema São Luiz, em 1958, a visita do Papa João Paulo II, em 1980, entre outras memórias cada vez mais distantes da nova geração.

“Tem o do percurso do riacho Pajeú; tem vídeo que colorizei e melhorei de Fortaleza em 1920; tem o vídeo do bunker localizado no campus do Pici; mas sou apaixonado mesmo pela região dos antigos portos de Fortaleza, ali na Ponte Metálica (Viaduto Moreira da Rocha), e ter achado um vídeo mostrando o funcionamento da ponte velha me emocionou”, lista João.

A produção costuma mesclar imagens dos passeios de bicicleta que o médico realiza pela cidade com as imagens recuperadas dos acervos nacionais.

“Nos domingos, há as ciclofaixas com cones que ajudam muito. Quando chegamos dos passeios, tomo um banho, almoço e vou editar os filmes. É legal porque já saio com as ideias na cabeça, o que quero filmar, o que vou falar. Por isso as edições são rápidas”, explica João Flávio.

Objetivos

Sem fins lucrativos, o médico não faz monetização dos vídeos e considera a atividade um hobby, satisfazendo-se em contar a história da própria cidade e receber retornos positivos de quem o acompanha.

João Flávio Médico Muitas pessoas relembram dos seus próprios passados, dos pais, avós. E muita gente fica espantada com tanta história que temos. Muitas vezes desconhecemos, mas ela está lá, na nossa frente, principalmente naquela região do Centro da cidade. Já recebi mensagens de pessoas de vários locais. De cearenses que estão morando no Japão, mas também de paulistas e de outras pessoas que amam o Ceará”, partilha.

Entre os objetivos centrais do canal, está, portanto, a disponibilização da informação. “Trazer esse amor pela nossa história, mas sem decorebas, sem pretensões sociológicas, mas sim, mostrar os fatos e acontecimentos que houve nessas terras e que foram importante para o que somos hoje e o que seremos amanhã. Sempre digo que o conhecimento histórico é o maior e mais importante que podemos ter, pois nos mostra o futuro!”, conclui, em convite coletivo à colaboração.

Serviço

Canal História de Fortaleza do Ceará, no YouTube