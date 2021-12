'Matrix Resurrections' diverte, mas se prende à nostalgia dos filmes anteriores

Em 1999, “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” chegava aos cinemas com a missão de retomar a trilogia realizada nos anos 1970. Mesmo com toda a pompa da franquia intergaláctica, quem dominou as atenções naquele ano foi uma desconhecida ficção científica chamada “Matrix”.

A história de um hacker rebelde cercado de balas paradas no tempo, kung fu, filosofia e cenas de ação nunca filmadas alterou a forma de produzir audiovisual. Vieram as continuações “Reloaded” e “Revolutions” (2003) e a cria das irmãs Wachowski prosseguiram no imaginário pop.

22 anos depois do primeiro capítulo estrear, “Matrix Resurrections” desponta no cenário. Lana Wachowski adentra os acontecimentos após Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) e Morpheus (Laurence Fishburne) detonarem as máquinas e salvarem o que restou da civilização.

Comparar as duas franquias ajuda a entender o atual contexto. Em 1999, “Star Wars” encarou um concorrente criativo de peso. O mesmo, em 2021, não se pode afirmar quanto a “Matrix”. Além das máquinas assassinas, Neo retorna disputando espaço com a “centésima” aventura do Homem-Aranha deste mês. Curiosamente, trava um duelo com a indústria cinematográfica que ele mesmo redefiniu anos atrás.

Nostalgia

O ponto melancólico é que inexistem vencedores nesta briga. “Matrix Resurrections” atua confortavelmente no campo da nostalgia. O compromisso é saciar a sede dos fãs com um coquetel de referências da franquia. Errado? Absolutamente não. Porém, fica o sentimento de que seria possível arriscar mais.

Com quase duas horas e meia de duração, o novo trabalho condensa inúmeras situações (ou seriam easter eggs) dos filmes anteriores. Se esse pacote resgata as melhores ideias, é perceptível a repetição de alguns equívocos do passado. Tal qual “Reloaded” e “Revolutions”, "Resurrections" reserva um generoso tempo de tela para explicações e exposições.

Legenda: Neo e Trinity diante de um novo futuro nas telonas

Cada passo ou motivação dos personagens precisa ser ilustrado com intermináveis diálogos. Existe espaço até para o clássico momento do vilão explicando o plano. Ao se limitar "a muito papo e pouco sucesso", resta aos novos personagens passearem no filme como figurantes de luxo.

Perigosos

O "Matrix" original capturou o espírito de seu tempo e ancorou uma obra questionadora no ramo do entretenimento. O levante de Neo diante das máquinas acompanhava a insatisfação contra as corporações, um alerta contra a exploração do trabalho e a contínua alienação midiática.

Infelizmente, nesses 22 anos de criação, muitos dos temas criticados pelas Wachowski ganharam ainda mais espaço no nosso cotidiano. A dependência dos dispositivos móveis ampliou a interação com o virtual. Manadas de perfis falsos aterrorizam, disseminam desinformação e estimulam a morte de reputações.

Uma atualização capaz de refletir "a matrix" em que estamos presos em 2021 poderia ser um caminho a ser explorado em "Resurrections". Sim, Lana até adentra a comparação com os ataques dos bots de hoje, porém, o tema é abordado de forma apressada. O mundo atual precisa das ideias perigosas de "Matrix", tal qual como foram em 1999.

Legenda: Jessica Henwick é destaque como Bugs

Mesmo com os dilemas e escolhas questionáveis, rever este universo é uma agradável diversão. É como um passeio até um parque temático do filme. Carisma não falta aos protagonistas e a experiência lembra o reencontro de antigas amizades. No entanto, em situações assim, focar apenas no passado pode soar monótono em algum momento.

“Matrix Resurrections” entrega um serviço com muitas respostas e novas teorias para o deleite dos fãs. Quanto ao futuro, se o Homem-Aranha permitir, as cifras conquistadas com esse quarto filme decidirão se teremos outras aventuras de Neo e sua turma. Força, guerreiros.

