'Matrix Resurrections' chega aos cinemas e reunimos pistas do novo capítulo da franquia

Investigamos algumas pistas que ajudarão a compreender a volta da franquia no dia 22 de dezembro. De cara, as primeiras mudanças em relação ao elenco original são as ausências dos atores Laurence Fishburne (Morpheus) e Hugo Weaving (Agente Smith). No setor criativo, Lana Wachowski retorna à direção, mas desta vez sem sua irmã, Lilly . Algo inédito na parceria da dupla até hoje.

O primeiro filme foi lançado em 1999 e as sequências "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions" (ambas de 2003) consolidaram a marca que faturou algo superior a US$1,6 bilhão em bilheterias. Ao longo dos anos, diferentes especulações alimentavam a esperança dos fãs por uma sequência. O que os trailers divulgados até agora entregam da trama?

E a história?

Neo aparece mais uma vez como Thomas Anderson. Ele e Trinity estão de volta ao programa Matrix, mas não se lembram um do outro. Um detalhe que chama atenção é a quantidade de pílulas azuis que o herói anda tomando, presumivelmente receitadas pelo psiquiatra (interpretado por Neil Patrick Harris, de "How I Met Your Mother").

O medicamento é central à aura de Matrix. Ambas as cápsulas, azul e vermelha, decidem os destinos de quem deseja fugir ou continuar aprisionado à simulação das máquinas. Neo deixa de tomar os comprimidos e nota que a realidade não é o que parece. A metáfora com Alice no País das Maravilhas continua.

Legenda: Neo retorna no estilo "John Wick", recente fanquia de sucesso de Keanu Reeves

Isso é reforçado quando Sati (Priyanka Chopra) entrega o livro de Lewis Carrol (1832-1898) ao protagonista. Cogitam que ela seja a última atualização do Oráculo (interpretada antes por Gloria Foster e Mary Alice na antiga trilogia). Os perigosos agentes de terno preto ainda são ameaça e tudo sugere que a trégua contra eles está prestes a acabar.

Agora, vale uma recapitulação. No final de "Revolutions", a Matrix é reiniciada e os humanos têm a oportunidade de deixar ou ficar no programa. Em certa passagem do trailer, Anderson/Neo está no elevador e as pessoas ao redor dele estão grudadas em seus aparelhos celulares. Talvez seja uma ideia que atualiza e aproxima o filme da atual realidade hiper conectada dos anos 2020.

Legenda: Lana Wachowski durante as filmagens

Caras novas

A falta de Fishburne no projeto não impede que Morpheus esteja presente na próxima aventura. A versão mais jovem do líder será vivida por Yahya Abdul-Mateen II ("Watchmen" e "Candyman"). Além dos já citados Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra, outras novidades em "Matrix Resurrections" são Jessica Henwick ("Punho de Ferro") e Jonathan Groff ("Midhunter").

Legenda: Jonathan Groff (Smith) Legenda: Neil Patrick Harris (Analista) Legenda: Eréndira Ibarra e Brian J. Smith (Lexy e Berg) Legenda: Max Riemelt (Sheperd)

Henwick será a personagem Bugs. A julgar pelos vídeos promocionais, ela pode ser a mentora que conduzirá Neo a descobrir a Matrix. As apostas em Groff apontam que sua participação como Agente Smith configure o surgimento de outra ameça. Também estão confirmados Christina Ricci, Brian J. Smith, Eréndira Ibarra e Max Riemelt.

Retornos

Além do casal protagonista, outras importantes figuras dos primeiros filmes voltam a dar alô. Jada Pinkett Smith, que interpretou Niobe em "Reloaded", "Revolutions" e no game "Enter the Matrix" (2003) reprisa o papel e sua aparição no trailer a mostra já avançada na idade.

Legenda: Jada Pinkett Smith (Niobe) Legenda: Clayton Watson (O garoto) Legenda: Daniel Bernhardt (Agent Johnson)

Lambert Wilson volta como Merovíngio, o "francês" que é um antigo programa da Matrix e atua como líder de um poderoso sindicato do crime. Outras participações incluem Clayton Watson (O garoto) e Daniel Bernhardt, que atuou como Agente Johnson.

Animação e games

Um aspecto relacionado à criação das irmãs Wachowski é a característica de "Matrix" ser uma narrativa transmídia. Ou seja, além dos três filmes, é possível acompanhar a história em outras plataformas e mídias. "The Animatrix" contou com nove animações de curta duração, cujos acontecimentos também estão inseridas na cronologia.

Entre 1999 e 2003, o site oficial da "Matrix" publicou três séries de quadrinhos e artes adicionais. Esse material

foi reunido na antologia "The Matrix Comics" e traz artistas consagrados na nona arte como Dave Gibbons, Neil Gaiman e Geof Darrow.

A franquia também ganhou uma "trilogia" no mundo dos games. "Enter the Matrix" (2003) teve participação das diretoras na produção e o jogo tem ligação com os eventos de "Matrix Reloaded". Mais bem recebido pelos fãs, "The Matrix: Path of Neo" (2005) adapta os três longas-metragens e o jogador pode acompanhar pelo ponto de vista de Neo.

Já "The Matrix Online" (2005) causa discórdia até hoje. Disponível apenas para PC, a proposta era contar o que aconteceu depois dos filmes. O conteúdo esteve ativo até 2009 e entre os arcos apresentados no jogo consta a morte de Morpheus (ver vídeo).

As especulações apontam que a ausência de Laurence Fishburne em “Matrix Resurrections” se dá por conta desse game. Porém, tem fã que prefere não considerar esse jogo "canônico", ou seja, oficial. A solução para tantas respostas somente dia 22 de dezembro, quando a magia de "Matrix" explodir novamente nas salas de cinema.