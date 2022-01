Marisa Monte é diagnosticada com Covid-19 e adia shows em São Paulo e Rio de Janeiro

A cantora Marisa Monte revelou diagnóstico positivo de Covid-19, nesta terça-feira (11). Em comunicado no Instagram, ele falou que não tem sintomas e cumpre isolamento social em casa.

A carioca adiou seis shows de estreia da nova turnê com datas previstas para São Paulo e Rio de Janeiro.

"Gente, hoje de manhã acordei com a notícia que meu exame de PCR, feito ontem à tarde, deu positivo. Estou totalmente assintomática, com as três doses da vacina, isolada em casa", declarou Marisa Monte.

Cantora Marisa Monte

Em comunicado, a cantora também falou da atuação situação do país quanto a questão dos casos das doenças respiratórios. "Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos".

"Portas"

A carioca programou o lançamento da turnê "Portas" em 2022. O Rio de Janeiro receberia a estreia das apresentações nos dias 19, 21 e 22 de janeiro. Seguido de São Paulo em 27, 28 e 29. Os eventos foram adiados.

Marisa Monte Cantora Sinto muito por ter nosso encontro adiado, mas o momento é de priorizar os cuidados com a saúde de todos. Desde já agradeço pela compreensão e por favor, se cuidem, cuidem dos outros e vacinem-se. Vai passar. Saudades e até breve!

"Em respeito ao bom senso e às recomendações sanitárias achamos prudente adiar as estreias dias 19, 21 e 22/ 01 no Rio de Janeiro e 27, 28 e 29/01 em São Paulo. Novas datas serão divulgadas ainda hoje. Estamos avaliando as demais datas da temporada de São Paulo, dia a dia, na certeza que faremos a escolha certa em nome da segurança e do bem-estar de todos", disse a cantora em informe.