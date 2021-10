Marcos Lessa faz show gratuito em homenagem a Belchior em Fortaleza

A vida de Belchior segue sendo celebrada na capital, no mês em que o sobralense completaria 75 anos. No próximo sábado (30), o cantor Marcos Lessa apresenta um tributo no Centro Cultural que leva o nome do artista sobralense, na Praia de Iracema.

O show terá capacidade máxima de 300 pessoas, com distribuição de pulseiras de acesso uma hora antes do espetáculo, marcado para às 19h.

Por medida de segunrança sanitária, os participantes deverão apresentar cartão de vacinação constando o registro das duas doses da vacina contra a Covid-19, além de documento oficial de identificação com foto.

Além do show de Marcos Lessa, o CCBel realiza nesta semana outras atividades alusivas à data, como workshop de canto e roda de conversa com jornalistas e pesquisadores da obra de Antonio Carlos Belchior.

SERVIÇO

Show - Tributo a Belchior - Uma homenagem ao eterno rapaz latino- americano com Marcos Lessa

Quando: sábado, 30 de novembro

Horário: 19h

Local: Largo do Mincharia - R. dos Pacajús, 6-97 / Praia de Iracema

Gratuito

