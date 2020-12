Maisa Silva vive jovem hippie em busca do pai em novo filme

O primeiro filme estrelado por Maisa Silva, 18, na Netflix, já tem data de estreia. Nesta terça-feira (8), a pioneira do streaming divulgou a novidade junto ao trailer do longa "Pai em Dobro", assinado pela escritora Thalita Rebouças, que chega na plataforma no dia 15 de janeiro.

A artista que deixou o SBT, onde permaneceu por 13 anos e se lançou na carreira de artista aos quatro, interpreta a protagonista Vicenza, uma garota do campo, criada em uma comunidade hippie e com um estilo de vida pacato. Ao completar 18 anos, a jovem decide se aventurar na cidade grande no intuito de descobrir quem é seu verdadeiro pai.

Os atores Eduardo Moscovis (Paco) e Marcelo Médici (Giovanne) vivem os "pretendentes" à paternidade da garota, que é filha Laila Zaid e neta de Fafá de Belém. O elenco da produção ainda conta com a influenciadora Thaynara OG, agora como atriz, e Pedro Ottoni, par romântico de Maisa.

Em busca de suas origens, a comédia romântica promete emocionar os telespectadores de todas as idades. Através das redes sociais, Maisa compartilhou a novidade e não conteve sua alegria com o novo projeto:

"Gente eu não sei nem o que dizer, apenas gratiluz (....) Status: surtando de felicidade aqui", escreveu.

No início do mês de outubro deste ano, Maisa Silva noticiou sua saída da emissora do Silvio Santos após 13 anos de casa. De acordo com nota da assessoria de imprensa do canal na época, "a apresentadora comunicou sobre a não renovação de seu contrato, que vence em outubro". O informativo ainda reforçou que "foi uma decisão muito difícil, mas Maisa sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora".

O comunicado reforçou que a parceria da jovem com o SBT continua em participações especiais nos programas da casa, Teleton e também em projetos digitais. "Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos."

Como atriz, Maisa já atuou nas novelas; "Carrossel" (2012-2013) e "Carinha de Anjo" (2016-2018). Desde o ano passado ela estava a frente do talk show Programa da Maísa, no qual entrevistou celebridades como Pedro Bial e Katy Perry. A artista também estrelou filmes como "Cinderela Pop", "Tudo Por Um Popstar" e "Um Pai no Meio do Caminho" que foram para as telas de cinema.

