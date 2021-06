Maestro João Carlos Martins participa de live com Ricardo Bacelar

O maestro João Carlos Martins participa de uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (23) ao lado do músico e presidente da Comissão de Cultura e Arte da OAB, Ricardo Bacelar. A live será transmitida pelo Instagram da Mais Brasil, a partir das 19h.

No encontro, os músicos debatem o tema "João Carlos Martins - 80 anos de música". A live acontece na semana que o pianista celebra 81 anos.

A apresentação marca um novo encontro entre os músicos. Em janeiro de 2020, os dois se apresentaram, ao lado da cantora Lia Veras, no Teatro Tapera, em Aquiraz (CE).

Legenda: João Carlos Martins e Ricardo Bacelar, dividindo o palco, em janeiro de 2020 Foto: Divulgação

81 anos de música e superação

João Carlos Martins é reconhecido mundialmente como um dos maiores intérpretes da obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). O maestro estreou como regente em 2004, em um concerto na Europa, após perder o movimento das duas mãos, o que o impossibilitava na época de tocar piano.

Os problemas de saúde começaram em 1965, quando ele se machucou em uma partida de futebol, acidente que deixou sequela em três dedos do pianista. Trinta anos após o incidente, João Carlos sofreu um golpe na cabeça em 1995 durante um assalto na Bulgária, situação que ocasionou problemas neurológicos e comprometeu os movimentos da sua mão direita.

Com auxílio de cirurgias e fisioterapias, o pianista chegou a tocar em concertos e gravar discos somente com a mão esquerda. Mas uma doença posterior o obrigou a se afastar definitivamente do piano em 2003, devido a um comprometimento do membro esquerdo.

A distância do piano, porém, findou em janeiro do ano passado, quando ele voltou a tocar com os 10 dedos da mãos com o auxílio de luvas biônicas desenvolvidas pelo designer Ubiratan Bizarro Costa.

Novo álbum

A live acontece quase um mês após o pianista, compositor e arranjador Ricardo Bacelar lançar o quinto álbum de sua carreira: "Paracosmo". O disco, que está disponível em formato físico e digital, reúne sete composições instrumentais inéditas, criadas em parceria com o violonista e compositor Cainã Cavalcante.

O recente trabalho do pianista foi resultado de uma espontaneidade, com improvisações livres e imagens sonoras. Ricardo Bacelar define "Paracosmo" como um lugar imaginário, onde tudo é subjetivo e possível.

Além de "Paracosmo", Ricardo Bacelar também apresenta na sua discografia os álbuns "Nada Será como Antes", "Sebastiana", "Concerto para Moviola" e "Ao Vivo no Rio".

Serviço

"João Carlos Martins - 80 anos de música"

Quarta-feira (23), às 19h, no Instagram da Mais Brasil.