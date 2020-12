Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves rompe mais uma vez com o namorado Tiago Ramos

Mais um capítulo da história romântica envolvendo Nadine Gonçalves,52 e Tiago Ramos, 22 chega ao fim. O fato aconteceu após discussão do casal, ocorrida em recente viagem para Cancún, no México. A mãe do jogador Neymar havia terminado o namoro com o modelo, em maio, após 2 meses de relação.

No entanto, segundo informações do jornal EXTRA, recentemente, após Tiago se pronunciar sobre depressão nas redes sociais, Nadine se comoveu com as publicações e resolveu dar uma nova chance ao ex. A decisão da mãe foi incentivada pela filha Rafaella Santos e criticada pelo jogador do Paris Saint-Germain, diz o jornal.

Na tentativa de ajudá-lo a sair da depressão, a empresária programou uma viagem com o modelo para Cancún, no México. Porém, o passeio realizado com a intenção de aliviar a doença com a mudança de ares, ocasionou um novo fim do ex-casal.

Desfecho

Após discussão e término do relacionamento, Nadine voltou para São Paulo e deixou Tiago Ramos sozinho em Cancún, no México. Incomodado com a situação, o modelo acabou se envolvendo em briga séria em um restaurante no local. De acordo com o jornal Extra, a discussão aconteceu pelo fato de Ramos se negar a usar máscara dentro do estabelecimento e se recusar a deixar o ambiente.

Em vídeos exibidos pelo próprio modelo em suas redes sociais, Tiago falou sobre a discussão que acabou em briga séria com agressão física. Na ocasião,o ex namorado de Nadine levou uma facada nas costas e ficou com o maxilar torto. O rapaz deixou o restaurante com fortes sangramentos.

"O cara só me deu uma, está sangrando. Quando ele foi dar duas eu joguei ele muito longe. Dois caras, que estavam me batendo e que não tinham nada a ver, saíram. Fiquei chamando ele: 'Vem sem faca pra você ver'. Dois caras batendo na sua cabeça é fácil pra tu dar uma facada nas costas dele", explicou.

Assessoria nega reconciliação

A assessoria de Nadine Gonçalves, nega que a mãe de Neymar tenha retomado o namoro com o modelo, que fez até declaração para a ex-namorada no Instagram. "Todo o suporte oferecido ao Tiago foi em respeito aos difíceis problemas pessoais que ele vem enfrentando, mas a relação deles não vai além disso. Ressaltamos que Nadine está solteira e ela e o Tiago Ramos, há muito tempo não são mais um casal. Desde que terminaram eles não voltaram mais", declara o comunicado.

