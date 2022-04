Macaúba do Bandolim leva para o Theatro José de Alencar show com petiscos e chorinho

Um fim de tarde especial para os fãs do choro. Nessa sexta-feira (22), às 17h, o Theatro José de Alencar resgata o clima da boemia e encanto da música instrumental. Quem comanda a festa é o mestre Macaúba do Bandolim. Com acesso gratuito, o projeto “Macaubar” homenageia o Dia Nacional do Chorinho.

A apresentação será realizada na Praça Mestre Boca Rica, que fica no anexo CENA do TJA. Todo um cenário foi montado para que o público se sinta nas clássicas serestas e bares noturnos de Fortaleza. A roda de músicos reúne nomes da nova geração local, como Ian Calíope, Gugu, Pedro Ernesto, Pedro Madeira e Rafael Melo.

Nesse encontro com a tradição do choro, Macaúba também será acompanhado pelos filhos Marinaldo do Bandolim e Reginaldo. Em sua segunda edição, o “Macaubar” celebra o aniversário de Pixinguinha (23 de abril). Uma oportunidade de conhecer e apreciar este gênero musical tão popular e querido.

Petiscos e chorinho

A origem do nome “Macaubar” veio do cotidiano em família do mestre das cordas. Aconteceu de forma espontânea por conta das visitas de amigos à casa de José Felipe da Silva (o Macaúba) e Beliza Guedes (sua esposa).

Parceiros e músicos como Evaldo Gouveia, Ribamar Freire, Tarcísio Sardinha, Rodolfo Forte, Edson Távora, Carlinhos Patriolino, entre tantos outros.

O espaço se transformou num bar acolhedor e com boa comida, bebida e música. Assim, a apresentação no Theatro José de Alencar recria a alegria e atmosfera das rodas de choro dos bares cearenses.

Legenda: Beliza Guedes (esposa) e Macaúba do Bandolim: o clima alegre e festivo do Macaubar é recriado para o público Foto: Anderson Marques

Para completar a experiência do show "Macaubar", a plateia contará com serviço de bebidas (do Café Iracema) e cardápio (caldo de sururu, feijão-verde, moela com cuscuz e vatapá de frango) com assinatura da chef Mirelle Guilherme e seu Tempero da Nega.

Ao mestre, com carinho

Reconhecido pela técnica precisa e interpretação única, Macaúba do Bandolim tem o título de Mestre da Cultura pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Herdou o amor pelo bandolim do pai, Valter Pereira. Desde então, segue firme nos mais de 60 anos de dedicação à arte.

Com o bandolim, amigo fiel, o cearense trilha uma estrada singular no universo da música. São acordes que carregam a história, os costumes da vida boêmia e a grande musicalidade do choro. O repertório deste universo conta com mais de 200 chorinhos, inclusive temas autorais e de músicos cearenses.

Legenda: Presença do genuníno choro no Theatro José de Alencar Foto: Anderson Marques

Compositor e intérprete, Macaúba apresenta-se com temas próprios e releituras de clássicos do choro, rearranjando Jacob do Bandolim, Benedito Lacerda, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Waldir Azevedo, João Pernambuco, Dilermano Reis e muitos outros gênios.

Serviço:

Projeto “Macaubar”: Segunda Edição. Sexta-feira (22/04), às 17h, na Praça Mestre Boca Rica/ Anexo CENA do TJA (Rua 24 de Maio, 600, Centro). Gratuito*.

* Será obrigatória a apresentação do comprovante com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 (três doses para pessoas com 18 anos ou mais), acompanhado de RG ou outro documento oficial com foto.