'Luca', da Pixar, é visto como uma alegoria gay ao mostrar amizade de dois adolescentes

Uma criatura marinha encontra relíquias humanas que submergiram acidentalmente. Ela olha para elas, fascinada, e sonha com o dia em que enfim poderá conhecer a superfície -apesar dos apelos de sua família para que ela não se aproxime dos temíveis humanos. A premissa pertence a um clássico da Disney, "A Pequena Sereia", mas também serve para explicar "Luca", nova animação da Pixar que chega ao Disney+ nesta sexta-feira (18).

Aqui, o personagem-título não é um "sereio" -ou melhor, um tritão-, mas um monstro marinho de 13 anos que habita os mares da costa italiana. Ali perto fica uma cidadezinha humana adornada com estátuas e quadros de monstros marinhos sendo massacrados -as lendas dizem, e muitos acreditam, que os seres de fato existem e são uma ameaça.

Mesmo assim, Luca decide explorar a superfície acompanhado de um novo amigo, Alberto, graças à habilidade dessas criaturas de assumirem a aparência de humanos uma vez fora da água. Saem as escamas, barbatanas e caudas e entram em cena braços e pernas que precisam ser domados com certa dificuldade.

Diante desse contexto de intolerância que Luca e Alberto exploram, turbinado pelos sentimentos dos dois de não pertencerem ao mundo marinho e de rejeitarem as expectativas dos pais, surgiram teorias sobre a real essência da amizade dos protagonistas. Na redes sociais, desde o lançamento do trailer do longa, há quem diga que "Luca", na verdade, é uma história sobre um amor proibido.

A premissa de um menino que precisa esconder quem realmente é para ser aceito foi rapidamente lida como uma alegoria LGBT e até mesmo críticos de cinema estrangeiros, de maneira tão avassaladora que essas suposições acabaram chegando a Enrico Casarosa, diretor da animação.

Ele concorda que a questão identitária é muito importante para a trama, mas ele diz que não, esse não é um romance. A história diz respeito a um período da vida anterior ao amor romântico, mais inocente, uma idade em que tudo é muito intenso.

"Essas teorias mostram o quanto nós queremos representatividade, mas não foi dessa forma que essa história nasceu", afirma. "O que eu amo nesse filme é o fato de os personagens terem esse sentimento de serem diferentes, oprimidos, o que faz desse um longa sobre encontrar confiança para ser quem você é."

"Então eu entendo por que as pessoas estão interpretando 'Luca' assim, embora o filme não tenha sido pensado dessa maneira. Mas eu espero que ele dialogue com as várias formas como nós não nos sentimos vistos."

De fato, é fácil comparar "Luca" à vivência LGBT. Vários diálogos no filme parecem ter sido escritos para fazer um aceno a esse público, em paralelo às inúmeras cobranças de fãs da Disney por representatividade nas telas.

"Algumas pessoas jamais irão aceitar, mas algumas vão", "minha família ia me mandar para um lugar horrível, longe de tudo o que eu amo", "se alguém fosse um monstro marinho, eu duvido que sua escola o aceitaria". Essas são algumas das falas que devem engrossar as teorias online depois que o longa chegar ao público neste Mês do Orgulho LGBT.

"Luca" ainda gerou comparações com um recente clássico do cinema queer, "Me Chame pelo Seu Nome", por causa da ambientação na Itália. Conhecido pelas letras românticas, o cancioneiro italiano, aliás, é um ingrediente fundamental da jornada dos garotos monstruosos. Estão na trilha músicas de Gianni Morandi, Rita Pavone, Mina Mazzini e até Giacomo Puccini.

Fora do mundo anglófono e da Europa pasteurizada de outrora, "Luca" faz parte de um esforço recente da Disney de diversificar suas histórias. O italianismo dos personagens transborda, de forma autêntica, divertida e sem comedimento.

Eles têm sotaques carregados e mãos inquietas, enquanto o cenário é de uma cor viva, com arquitetura que remete à cidade de Gênova. "Santo Pecorino" e "Santa Mozzarella" estão no menu de expressões cunhadas por uma das personagens a partir de queijos locais.

"Isso sempre foi muito importante. Parte disso foi solucionado usando minhas memórias, e quanto mais detalhes eu conseguia trazer para a história, mais autêntica ela ficava", diz Casarosa.

Para fugir de estereótipos e alcançar o clima mediterrâneo que queria, ele recorreu não apenas a seu passado genovês, mas também a pequenos conselhos da Pixar formados por italianos e seus descendentes, a uma dramaturga nascida no país e à divisão da Disney na Itália, com a qual organizou "um simpósio de gesticulação pelo Zoom para saber como os personagens deveriam dizer certas coisas".

Casarosa é parte de uma turma da Pixar que por anos trabalhou em cargos menores no estúdio e, agora, é alçada a postos de maior influência. Membro do departamento de arte de filmes como "Ratatouille" e "Viva: A Vida é uma Festa", ele assume seu segundo trabalho como diretor -o primeiro foi no curta "A Lua", também da Pixar, de 2011.

Teorias à parte, "Luca" continua sendo, ao menos oficialmente, uma ode à Itália e também ao poder da amizade. É uma história sobre a inocência da infância, embrulhada num berrante vermelho e verde e com muitas menções a diferentes tipos de macarrão.

Discussões fundamentais

A nova animação da Pixar promete trazer encanto, risadas e reflexões para adultos e crianças. Para a atriz Claudia Raia que dá voz, na dublagem brasileira, a personagem Signora Mastroianni, "Luca" resgata e valoriza "as coisas simples e fundamentais da vida: amizade, empatia e aceitação."

Dirigido pelo cineasta italiano Enrico Casarosa, indicado ao Oscar em 2011 na categoria de melhor curta-metragem de animação com "La Luna" (que perdendo o prêmio para "The Lost Thing"), o filme chega à Disney+ -sem custo extra a assinantes, como acontece com "Cruella" (2021).

O filme foi inspirado na vivência pessoal do diretor e conta a história de dois monstros marinhos, Luca (Jacob Tremblay, de "O Quarto de Jack") e Alberto (Jack Dylan Grazer, de "Shazam!"), que resolvem passar o verão na superfície, com a amiga Giulia (Emma Berman). "O que está no centro desse filme é uma celebração da amizade", diz Casarosa.

O ator ítalo-canadense Giacomo Gianniotti que ganhou fama por viver durante seis temporadas o médico Andrew DeLuca na série de drama "Grey's Anatomy" (2005, ABC), também estará no elenco do filme, como Giacomo, um jovem pescador italiano.

Um dos pontos fortes da animação é a ambientação. A história se passa na Riviera Italiana, local onde o diretor cresceu e cartão postal que desperta interesse de muitos viajantes, e a culinária do país também aparece. "Já compra um macarrão para fazer a noite porque [o filme] dá vontade de comer", brinca Sophia Raia, 18, que dubla a personagem Chiara.

A trama, produzida por Andrea Warren, de filmes como "Lava" (2014, Pixar) e "Carros 3" (2017, Disney), cria um paralelo entre os personagens conhecendo um novo mundo, com aventuras e confusão, e o momento da pré-adolescência em que se descobre sua real identidade.

Para Sophia, o longa irá tocar muitas pessoas porque a pandemia também proporcionou que muitas pessoas se redescobrissem. "Cada um descobriu pelo menos uma ou duas coisas importantes sobre si mesmo com esse tanto de tempo que tivemos para ficar em casa e refletir", diz.

Para Luís Miranda, 51, que interpreta Tio Ugo, assim como "Soul" (Pixar, 2020), a nova animação da Disney Pixar vai além do entretenimento. Os dois longas de fato tiveram o mesmo roteirista: Mike Jones, que também trabalhou em "Os Incríveis 2", "Toy Story 4" e "Viva - A Vida É Uma Festa", junto de Jesse Andrew.

A produção é o primeiro lançamento da Disney Pixar após o fechamento dos estúdios em decorrência da pandemia da Covid-19. Separadamente, a Pixar lançou "Soul", em dezembro do ano passado, e a Disney divulgou "Raya e o Último Dragão", em março de 2021.

"A mensagem de 'Luca' vai bater bonito no coração da família brasileira", diz Miranda, que já fez a dublagens de "Pets: A Vida Secreta dos Bichos" (2016). "É um filme que crianças e adultos conseguem entender", completa Pedro Miranda, voz de Alberto na dublagem em português do longa, que também participou do The Voice Kids (Globo) em 2019.

Em entrevista à reportagem, Rodrigo Cagiano, que faz a voz de Luca, ressalta que, apesar de o filme ser uma comédia, "tiveram algumas partes que eu quase chorei". Já Bia Singer, voz de Giulia, diz que ficou impressionada em como o filme conseguiu ser engraçado e emocionante ao mesmo tempo.

O elenco de dubladores infantis afirma que, além da mensagem forte e emocionante do filme, para eles foi uma grande surpresa poder trabalhar em uma animação de uma empresa conhecida internacionalmente. "Quem não quer dublar um filme da Disney e da Pixar?", diz Cagiano.

Singer diz que a melhor parte foi pensar que cresceu vendo filmes dos estúdios e que marcaram sua infância, e que "agora eu vou fazer parte da infância de alguém". Além disso, eles contam que, apesar de a dublagem para o cinema ser ainda mais técnica, é uma experiência muito divertida.

Veteranos do grupo, Claudia Raia e Luís Miranda destacam o desafio de sincronizar perfeitamente a fala com os movimentos dos personagens, e em interpretá-lo apenas com a voz. "Temos que trazer a brasilidade dele, o nosso humor", afirma Raia que conta já ter dublado há anos uma animação em que fez uma vilã francesa.

Miranda completa dizendo que o trabalho é extremamente técnico e específico, mas é algo muito prazeroso de se fazer. "Não é qualquer um não!", brinca o ator. Sophia Raia, filha de Claudia Raia, diz que, para conseguir dublar, é importante se atentar aos mínimos detalhes.

Para a jovem, o filme chega em um momento importante em especial no Brasil, com a vacinação em andamento. "É importante que tenhamos um olhar com menos julgamento, um para o outro, e aceite mais essas novas versões que nos esperam por aí."

Claudia Raia diz ser normal as pessoas se redescobrirem e evoluírem, em especial num futuro após a pandemia. "Talvez aquela versão antiga não possa ser mais colocada em cartaz novamente, estamos tendo que nos reinventar, é um novo mundo diferente", reflete a atriz.

Segundo a Disney, a decisão de lançar o longa-metragem apenas no streaming foi tomada pela própria empresa. "Alguns títulos seguiram com Premier Access [como 'Raya e o Último Dragão' e 'Cruella'] e outros não, assim como 'Soul'."

O último lançamento feito pela Disney nos cinemas foi a versão live action do filme "Mulan" (2020), que arrecadou cerca de R$ 355 milhões, na cotação atual. O valor ficou abaixo de projetos que tiveram o Premier Acess, como "Cruella" (R$ 655 milhões) e "Raya e o Último Dragão" (R$ 670 milhões), e que foram lançados gratuitamente no Disney +, como "Soul" (R$ 695 milhões), que teve retorno financeiro ainda maior.

Os dubladores infantis afirmam que o filme irá arrancar risadas e lágrimas de quem se entregar para as aventuras de "Luca". "Para quem quer rir ou chorar, é um filme muito lindo que passa uma mensagem muito importante", completa Pedro Miranda.





Quando: 18/06

Onde: Disney+

Classificação: Livre

Elenco: Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Jim Gaffigan Dublagem: Claudia Raia, Sophia Raia, Luís Miranda, Rodrigo Cagiano, Pedro Miranda e Bia Singer

Produção :Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures

Direção: Enrico Casarosa

Duração: 95 minutos