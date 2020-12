Locatário deixa casa de Elba Ramalho em Trancoso e se diz arrependido

O empresário Guilherme Souza, que alugou a casa de Elba Ramalho em Trancoso (no litoral sul da Bahia) para passar o Réveillon, não deve passar a virada de ano na propriedade. Ele acatou pedido da cantora para deixar o imóvel antes do fim do contrato, que iria até o dia 4 de janeiro. "Já estou saindo da casa", afirmou à reportagem.

Souza disse ainda que não previu que a festa acabaria reunindo tanta gente. "Era apenas para os hóspedes da casa, mas tomou proporções gigantescas", contou. "Estou arrependido e pedi desculpas à Elba."

Na noite de terça-feira (29), a Polícia Militar acabou com a festa clandestina. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que um grande número de pessoas estava no local. Fala-se em cerca de 700 convidados.

Uma decisão judicial, também da terça (29), proibiu eventos festivos neste final de ano em Porto Seguro, onde fica o distrito de Trancoso. As aglomerações contrariam as orientações das agências de saúde devido à recente alta de contaminação e mortes provocadas pela segunda onda da Covid no país.

Após a notícia se espalhar na internet, Elba passou a ser atacada. Porém, ela afirmou que não era responsável pela festa nem sabia da sua realização. A cantora está hospedada no Club Med de Trancoso, que fica a 10 km de distância do local do evento.

Ao jornal Folha de S.Paulo, a cantora adiantou que vai processar as pessoas para quem alugou a propriedade. Elba afirma que ficou chateada de ter sido associada ao festejo. "As coisas estão super delicadas porque realmente me tomaram de bode expiatório desta história."

"Estou exigindo agora que as pessoas que estão lá na casa façam vídeo e assumam a responsabilidade", afirmou. "Vou processar por danos morais porque estou sendo, vamos dizer assim, entrei no olho do furacão por conta deles. Estive na casa dois dias, fui levar máscara pros funcionários, cheguei a falar com um deles, por favor, 'vocês não podem fazer eventos'."

Em outra imagem que circula nas redes sociais, Elba aparece dançando, sem máscara, em um lugar em que há outras pessoas também dançando. De acordo a assessoria dela, o vídeo é do dia anterior à festa, quando ela foi prestigiar no Quadrado a inauguração do restaurante de uma amiga.

A cantora também pediu para que os seguidores não a julgassem sem saber da verdade. Ela ganhou comentários de apoio de amigos e fãs, após publicar seu pronunciamento no Instagram. Entre as pessoas que a apoiaram, famosos e artistas se manifestaram sobre a situação e mandaram uma mensagem.

"Quebra esse contrato e ainda processa por perdas e danos", sugeriu a apresentadora do Saia Justa (GNT), Astrid Fontenelle. Já Nany People escreveu: "Amada, sua linda. Energia, sua lisura de alma e caráter são inquestionáveis! Te amo", demonstrando estar do lado de Elba.

O cantor Felipe Alcantara disse que é testemunha da palavra da cantora. "Nesse mesmo período no ano passado eu estava aí em Trancoso com você e sua casa estava alugada também, além disso fui à missa com você todos os dias e vi que além de participar da missa, você serve na missa de coração aberto."

Nos últimos dias, surgiram outras polêmicas com famosos que desrespeitaram o isolamento social em um momento em que o Brasil enfrenta uma segunda onda de Covid, que já matou mais de 192 mil pessoas no país. O caso de maior repercussão envolve o jogador Neymar, que estaria envolvido em uma festa de Réveillon em Mangaratiba, na região Costa Verde do Rio de Janeiro. A assessoria do jogador nega que ele seja responsável pela celebração.

Felipe Neto também foi criticado por ser flagrado jogando futebol na segunda (28), embora seja defensor do isolamento social em suas publicações nas redes sociais. O youtuber se desculpou e admitiu o erro. "Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro", escreveu. "Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo", completou.

