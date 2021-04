Livro destaca a importância da arte ao reunir textos sobre a pluralidade do tema

O debate acerca da complexidade da arte é infindável. Não sem motivo, a vastidão de trabalhos a respeito do assunto, sobretudo em um instante de múltiplos desafios feito este, de pandemia do novo coronavírus.

É a partir desse panorama que “Arte em Estado Crônico” chega aos olhos do público, contribuindo com a iluminação de um terreno sempre merecedor de novas abordagens. O livro ganha lançamento nesta sexta-feira (23), a partir das 19h, em live transmitida pelo canal do YouTube do Cineteatro São Luiz.

De caráter colaborativo, a obra é organizada por Heliana Querino e assinada por Carlinhos Perdigão, Duarte Dias, Jair Cozta, Renato ngelo e Sérgio Costa. Todos os autores são colunistas do portal Segunda Opinião, dedicado à análise da esfera cultural. Na publicação, os articulistas se revezam de modo a abarcar algumas das mais importantes reflexões a respeito do tema.

Ao Verso, Carlinhos Perdigão explica que o projeto nasceu há três anos, quando os cinco colegas foram convidados pelos coordenadores do Segunda Opinião – o professor Osvaldo Araújo e a jornalista Heliana Querino – para escrever sobre diversas linguagens artísticas, uma vez serem pesquisadores da área.

Legenda: É sobretudo o Ceará e as demandas culturais vivenciadas no Estado que atravessam o volume Foto: Divulgação

“Numa visão geral, posso afirmar que pensar sobre manifestações artísticas é pensar sobre a vida, sobre o mundo, a educação, as questões estéticas e também sobre a política”, sublinha o professor e músico. Ele também detalha que a disposição do material ocorre a partir das linguagens em foco, tais como Arquitetura, Fotografia, Música, Literatura, Pintura, Cinema, Teatro, Escultura, Quadrinhos e Arte Digital.

“Na obra, o eixo temático é finalizado com a visão de cada escritor sobre algum artista cearense importante. São, portanto, 60 textos, uma pluralidade que traduz a força e o espírito da arte para o cearense”, situa Carlinhos.

Diálogos

Um pouco do que é tratado nas páginas já é expresso no título da obra, sugerido por um dos coordenadores do projeto, Osvaldo Araújo. Dialogando fortemente com os tempos atuais, a chamada igualmente traduz as questões próprias do Estado onde nasceu a empreitada: é sobretudo o Ceará e as demandas culturais nele vivenciadas que atravessam o volume.

“Assim, são recorrentes citações a personalidades como José de Alencar, Chico da Silva, e também a espaços que formaram nosso capital cultural, a exemplo da Praça do Ferreira. Também tratamos de questões relacionadas às temáticas existenciais, afinal a arte mexe com as pessoas”, dimensiona o professor.

Para o próprio Carlinhos, a experiência de passear por essas vias foi prazerosa, uma extensão da maneira como foi instigado a perceber o mundo que o cerca. Desde criança, o músico recebeu incentivo dos pais para ingressar nesse horizonte.

“Adoro escrever! Sempre tínhamos muitos gêneros textuais presentes em casa, passando por jornais, livros e uma biblioteca muito interessante. O envolvimento com o universo da palavra se deu de uma forma natural e gostosa. E isso é que é bacana! Afinal, o mundo do conhecimento deve trazer prazer! É assim que enxergo a natureza do estudo: em torno da educação, da arte e da vida”.

Sendo assim, se há uma urgência em “Arte em Estado Crônico”, segundo ele, é a de chamar a atenção para a questão da escrita, e, portanto, da leitura. “Ainda mais em relação à minha pessoa: sou professor de português e trabalho com pesquisas ligadas ao universo leitor. Nesse sentido, todos sabemos o quanto o Brasil precisa ler mais”, considera.

Entre depoimentos

A live de lançamento do livro – disponível para compra na Livraria Leitura do shopping RioMar – promete ser uma conversa descontraída entre os autores e a organizadora, alavancando curiosidades e reflexões em torno do material em brochura.

Também trará depoimentos do prefaciador do trabalho, o pesquisador Álder Teixeira, bem como de Osvaldo Araújo. Ao fim, haverá um sorteio de cinco exemplares para quem estiver acompanhando o momento.

“A expectativa é de que possamos sensibilizar as pessoas para o discurso presente. A obra veicula percursos históricos e memoriais sobre a arte em Fortaleza, no Ceará e no Brasil em uma ótica plural. Penso que isso pode ‘tocar’ os leitores ainda mais num momento como este”, considera Carlinhos Perdigão.

“Em outras palavras, ler é terapêutico e traz para as pessoas mais poder de interferir na vida, sensibilizando-as e potencializando o autoconhecimento”, conclui.



Serviço

Lançamento do livro “Arte em Estado Crônico”

Nesta sexta-feira (23), a partir das 19h, por meio de transmissão ao vivo no canal do YouTube do Cineteatro São Luiz. Gratuito.

Arte em Estado Crônico

Vários autores

Organização: Heliana Querino

Sarau das Letras

2021, 284 páginas

R$ 42

