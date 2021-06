Livro analisa questões de alteridade e identidade na vida e na obra de Caio Fernando Abreu

Afinidade e conexão. A depender do leitor, esses sentimentos podem contornar o lugar comum diante de um livro de Caio Fernando Abreu (1948-1996). O gaúcho, escritor de muitas faces, conquistou um lugar privilegiado na literatura brasileira devido à densa e complexa obra. Mais: sua capacidade de potencializar emoções a partir de um estilo de vida crítico, irreverente e nômade representou fascínio e inspiração na vida de muitos.

Mírian Gomes de Freitas foi uma dessas pessoas. A professora e escritora mineira conta ter enxergado, em Caio, alguém com uma trajetória repleta de altos e baixos, sem pertencimentos e definições. “E, assim como eu, ele vivenciou o autoexílio. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção em sua obra”, diz.

Ao mesmo tempo, o aspecto insólito e inacabado das narrativas do escritor e da própria linguagem utilizada por ele – algo próximo, em certa medida, de Clarice Lispector (1920-1977), tema da pesquisa de Mírian durante o mestrado – influenciou na decisão da estudiosa de analisar também os passos literários de Caio.

Assim surgia “Caio Fernando Abreu: uma poética da alteridade e da identidade”, livro publicado pela Editora CRV na esteira dos 25 anos de partida – completos no último mês de fevereiro – do também jornalista e dramaturgo. O trabalho tem como proposta ir além dos preceitos teóricos a fim de compreender qual foi a relação do autor com o mundo que o cercava. A questão que fica latente é: quem são os outros para CF?

Legenda: Aspecto insólito e inacabado das narrativas de Caio e da própria linguagem utilizada por ele foi um dos motivos para o início da pesquisa Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

“Esse estudo, apesar de se tratar de uma tese, possui um cunho muito literário. Portanto, a literatura caioferdiana foi intensamente vasculhada, desde contos, crônicas, poemas, peças e romances até cartas”, detalha Mírian.

Entremeando esse farto acervo, na obra também é possível conferir inúmeras fotos do escritor, tanto as mais icônicas quanto inéditas. Entre os registros, estão alguns fotografados pelas lentes de Bob Wolfenson, Adriana Franciosi e Juvenal Pereira.

Necessidade de desdobramento

Doutora em Estudos de Literatura e Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Mírian Gomes de Freitas explica que, com a ideia amadurecida do livro em mente, percebeu a necessidade de dimensionar e desdobrar os estudos sobre Caio a partir de minuciosas pesquisas nos arquivos de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

“É um projeto que nasceu em 2013. O desejo em trazê-lo à tona foi dando a confirmação da importância e da urgência em conhecer de perto e com maior profundidade a obra caioferdiana. Além disso, de procurar produzir uma pesquisa que pudesse ser compartilhada com os demais estudiosos dos cursos de pós-graduação das universidades, auxiliando-os em suas pesquisas na área de literatura e seus desdobramentos. Em especial, sobre temas como alteridade, identidade e também Caio Fernando Abreu”, sublinha.

Legenda: Autora do livro, Mírian Gomes de Freitas conta que foram realizadas diversas investigações em livros e bancos de dados virtuais a fim de dimensionar aspectos da obra de CF Foto: Divulgação

Tomando como referência esse recorte, foram realizadas diversas investigações em livros e bancos de dados virtuais a fim de verificar se ainda havia possibilidades a serem exploradas sobre os respectivos assuntos. E, sim, elas existiam. “Busquei, então, estruturar os capítulos de maneira que ‘alteridade e identidade’ pudessem alcançar o leitor – independentemente se ligado à academia ou não – da forma mais imersa em sua realidade e vida de cidadão. De um ser humano como o Caio, eu ou qualquer outro”.

A professora destaca que o assunto do estudo faz parte do nosso cotidiano e as pessoas não se dão conta disso. É uma questão profunda de autoconhecimento, dos nossos alter egos, dos nossos “eus”. Quando desdobra a temática direcionando-o à obra de Caio, Mírian faz a análise desde os escritos de 1960 até 1990, percorrendo a trajetória do gaúcho nos tempos sombrios da ditadura militar, a contracultura e o desbunde.

Também abraça o boom da revolução sexual nos anos 1980 e a AIDS, analisando o caráter alteritário e identitário de suas personagens nestas décadas. Em “O ovo apunhalado” (1975), por exemplo, encontramos figuras que simbolizam identidades do medo, da loucura, da solidão e dos conflitos íntimos advindos da violência sistêmica e repressora originária do regime militar.

Mírian Gomes de Freitas Professora e escritora "’Morangos mofados’ (1982) e ‘Os dragões não conhecem o paraíso’ (1988), por sua vez, já abordam o tema da contracultura e da desilusão. É possível sentir a presença da sombra do vírus HIV e o flagelo da doença e da solidão, os quais faço menção em ‘O dragão espatifado: identidades fragmentadas entre a busca do amor e a presença da AIDS’. Nele, as personagens, segundo José Castello, são ‘invólucros, descartáveis do mesmo vazio’”.

O capítulo-amálgama de toda a pesquisa, focando nos dois principais assuntos, traz como núcleo a seção “Do intertexto ao desejo pelo Outro: as influências de Clarice e Hilda em Inventário do Ir-remediável”. Ambas as escritoras, conforme Mírian, foram um dos “outros” de Caio, uma vez ter havido um processo que passou pela alteridade/identidade na relação pessoal e literária entre eles.

Legenda: Livro traz uma análise dos escritos de 1960 até 1990, percorrendo a trajetória do gaúcho nos tempos sombrios da ditadura militar, a contracultura e o desbunde Foto: Divulgação

Desafios

No total, foram quatro anos e meio para escrever todo o livro e mais dois para selecionar as imagens, organizar a obra, contatar fotógrafos, a família do autor, os responsáveis pelos arquivos do espaço de documentação e memória cultural – Delfos PUC-RS –, além da agência Riff, que gerencia os direitos autorais de Caio.

Segundo Mírian, os desafios para a realização de uma pesquisa é conseguir acesso a uma bibliografia diversificada, que possa nortear os estudos e, ao mesmo tempo, impactá-lo, no sentido de novas descobertas e até mesmo novos questionamentos. Logo, em alguns momentos, ela encontrou, nesse percurso, a necessidade de ter em mãos mais material sobre uma obra tão vasta e instigante.

Legenda: As fotografias presentes no livro abarcam desde a infância até os últimos dias antes da morte de Caio Fernando Abreu Foto: Juvenal Pereira/Divulgação

“Foi isso também que me impulsionou a transformar a tese em livro, a fim de tornar mais acessível um estudo sobre esse escritor de tamanha relevância para a literatura brasileira”, considera.

A pesquisadora avalia que o diferencial do projeto em questão encontra-se justamente em sua gênese e na forma de desenvolvimento, tendo sido concebido mais à luz da literatura do que das teorias – algo cada vez mais raro em levantamentos desse perfil.

Nesse sentido, muitas indagações nortearam a investigação a partir das perguntas integrantes do eixo central: “Quem é o Outro?”, “Quem sou eu?”, “Por acaso contamos com outra coisa a não ser os restos desordenados que recebemos do Outro?”.

Mírian Gomes de Freitas Professora e escritora “A partir daí, trabalho as questões da alteridade e da identidade dentro das narrativas dele, buscando esclarecer mais, com as evidências e os fatos, sobre essa performance sempre indefinida do autor”.

Processo de organização

Quanto à escolha das fotografias que permeiam a obra, todas foram direcionadas à trajetória de vida de Caio – desde a infância até os últimos dias antes de sua morte. Cada uma das imagens está contextualizada na obra, ilustrando-a. Por um lado bem particular, Mírian enxerga, na figura de CF, um homem fotogênico, com braços peludos, mãos enormes e bonitas. Uma aparência cativante.

“Por isso não hesitei em inserir no livro essas imagens, muitas delas icônicas, outras inéditas. A própria capa é uma imagem da autoria do Bob Wolfenson e com o destaque interessante da mão sobre parte da boca. Acredito que as fotos, a meu ver, tornam um livro mais interessante e acabam dimensionando-o, dando-lhe uma nova perspectiva”, analisa.

Legenda: "Caio é sinônimo de resistência, luta e reencontro", situa professora e escritora Mírian Gomes de Freitas Foto: Divulgação

Todos os registros foram cedidos pelos fotógrafos. Além disso, a família de Caio – em especial, a irmã mais nova, Cláudia Abreu – concedeu à estudiosa a permissão para acessar as imagens junto ao Espaço de Documentação e Memória Cultural Delfos PUC-RS e utilizá-las. “Optei, assim, por imagens que traduzissem quem ele foi, por onde andou e o que fez”, resume.

Mírian Gomes de Freitas Professora e escritora “A obra do Caio F. é necessidade e urgência no momento atual, pois a literatura desse gaúcho é o feixe de esperança para estes tempos de pandemia e caos político. Ele profetizou um Brasil aprisionado pelo conformismo, pelo fascismo e pela violência sistêmica através de sua obra. Caio é sinônimo de resistência, luta e reencontro”, percebe Mírian.

“Por isso, hoje, em um país acossado pelos ditames de uma política desordeira – principalmente no que tange à questão de emergência que é a saúde pública e da necessidade da vacina para imunizar a população contra a Covid-19 – a voz deste autor se faz gigante como um alerta para nos resgatar da letargia e lutar por tempos melhores. A esperança que tenho é que esse livro sobre ele desdobre ainda mais os olhares sobre a sua produção literária e também sobre os estudos relacionados à sua obra”, torce.

Caio Fernando Abreu: uma poética da alteridade e da identidade

Mírian Gomes de Freitas

Editora CRV

2021, 300 páginas

R$ 54,90/ R$ 44,73 (e-book)

