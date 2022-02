Letra de 'Parabéns a Você' faz 80 anos neste domingo (6); conheça a história da música

A canção “Parabéns a você” completa 80 anos neste domingo (6). Até 1942, ela ainda não havia sido adaptada para a Língua Portuguesa. Mas, naquele ano, houve um concurso no rádio para a elaboração de uma letra que harmonizasse com a melodia de ‘Happy birthday to you', criada em 1875 pelas irmãs americanas Mildred e Patty Smith Hill.

As informações são da CBN e da Folha de S. Paulo.

O concurso foi realizado pelo radialista Almirante, na extinta Rádio Tupi. No júri, estavam jornalista e integrantes da Academia Brasileira de Letras,

Dentre as 5 mil inscrições, a letra vencedora foi a dona de casa Bertha Celeste. Então, as primeiras gravações da versão brasileira começaram a surgir dois anos após o concurso.

A autora nasceu em Pindamonhangaba, em São Paulo, em 1902. Bertha morreu aos 97 anos, em 1999.

Atualmente, a música 'Parabéns a Você' tem 43 gravações registradas no banco de dados do Ecad, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Conforme a instituição, a música é a mais executada do Brasil há pelo menos cinco anos consecutivos.

