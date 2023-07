Leny Andrade e Doris Monteiro serão veladas juntas no Rio de Janeiro

As cantoras Leny Andrade e Doris Monteiro, que faleceram nesta segunda-feira (24), no Rio de Janeiro, serão veladas juntas em cerimônias abertas ao público no Theatro Municipal, na terça-feira (25).

Doris tinha 88 anos, enquanto Leny tinha 80. Enquanto o velório de Doris acontecerá de 9h às 13h, o de Leny será realizado das 10h às 13h. Ambas serão cremadas.

Cantoras eram amigas

As cantoras fizeram sucesso na década de 1960, mas quando Leny começou a fazer sucesso no cenário brasileiro, Doris já era conhecida como cantora de rádio. Elas se tornaram amigas e, nos últimos anos, tiveram alguns reencontros.

Em 2017, gravaram as músicas da edição do show de 100 anos de Dalva Oliveira. Doris deu voz ao samba "Zum zum", enquanto Leny cantou "Há um Deus".

Já em abril de 2019, a dupla se encontrou na premiação Troféu Feira do Vinil do Rio, no qual foram homenageadas.