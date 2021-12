Lazer em família, Corredor Cultural do Benfica retoma atividades presenciais neste domingo (12)

Aos poucos, ações consideradas comuns antes da pandemia da covid-19 voltam a ser realidade. Para quem gosta de um programa ao ar livre, o Corredor Cultural do Benfica promete um dia de entretenimento para todos os públicos e famílias. Neste domingo (12), após dois anos, o evento retoma as atividades presenciais. A partir das 9h, um trecho da Avenida da Universidade será fechado para que os visitantes possam ocupar os jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) e equipamentos do entorno, como o Museu de Arte da UFC (MAUC). Gratuita, nesta edição, a programação será diurna, com atrações até as 14h.

Shows, práticas esportivas, contação de histórias, feiras com diferentes produtos, brinquedoteca, adoção de animas e até visita guiada a Museu. O domingo promete um reencontro dos cearenses com a arte e o lazer. Para garantir a segurança, o evento terá controle de acesso em dois pontos da avenida (altura da Rua Paulino Nogueira e próximo à Av. 13 de Maio). No local, haverá distribuição de máscaras para os frequentadores. Legenda: Izabela Wegia e Wellington Fonseca integram o Zepelim Arte para a Infância Às 7h, o público já pode ocupar a Ciclofaixa de Lazer da Prefeitura de Fortaleza. O projeto Minibicicletar estará presente e a manhã ainda conta com a distribuição de mudas de plantas nativas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). Encontro com a música

Às 9h, quem abre a série de shows são os contadores de história do grupo Zepelim Arte para a Infância. Com o espetáculo “Se esse cajueiro falasse”, Izabela Wegia e Wellington Fonseca unem suas vivências à música, teatro e à arte de narrar. Com olhar lúdico, as aventuras compartilhadas são voltadas para o público infantil e suas famílias.

A Orquestra Popular do Nordeste é a atração seguinte e conta com participação do cantor Marcus Caffé. O concerto “Canto da Jandaia” desbrava obras instrumentais de compositores como Alberto Nepomuceno, Sátiro Bilhar, Branca Bilhar, Ramos Cotôco, Lauro Maia, Tarcísio Sardinha, dentre outros. A apresentação mergulha na identidade musical cearense, explorando o universo dos “pifes” (pífanos), rabecas, bandolins e batucadas. Legenda: Orquestra Popular do Nordeste terá participação especial do cantor Marcus Caffé Foto: Lua Alencar

O terceiro grupo convidado é o Quinteto de Metais da UFC. Sob a regência do Prof. Leandro Serafim, o projeto reúne quatro estudantes do curso de licenciatura em Música de Fortaleza. Em meio a trompetes, trompa, trombone e tuba, o grupo passeia por obras eruditas e populares.

À sombra

Nos jardins da Reitoria, as famílias podem aproveitar o clima ameno debaixo das árvores e acompanhar feiras, oficinas, atrações infantis, exposições e apresentações artísticas. Oportunidade de adquirir produtos artesanais e alimentos orgânicos da Feira da Reforma Agrária, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

O Espaço Lúdico oferece diversão às crianças com camas-elásticas, parquinho e pintura facial. O projeto Brincarmóvel – Brinquedoteca Itinerante, vinculado ao Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes) trará o acervo de brinquedos e jogos. Para os amantes de animais, o domingo reserva a feirinha de adoção do Abrigo São Lázaro. Serão recebidas doações de ração para os cães e gatos atendidos pela instituição, que deverão ser entregues aos voluntários da própria ONG. Legenda: Atração do domingo, o Quinteto de Metais da UFC já tocou no Festival Internacional de Orquestras Jovens Eurochestries (Sobral) e no VI Gramado in Concert - Festival Internacional de Música, em Gramado (RS)

No estacionamento do MAUC será instalado espaço multicultural, onde a música ficará por conta da DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico e do Samuel Rocha Quinteto. Expoente do violão de sete cordas, ele apresenta com seus parceiros instrumentistas o show “Bordando o sete”. No mesmo ambiente, vendas de LPs antigos e feira gastronômica do Corredor oferta opções variadas de alimentação preparadas por empreendedores do Benfica e de outros bairros da cidade.

Serviço:

Corredor Cultural Benfica. Domingo (12/12). De 9h às 14h, na Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853, Benfica) e estacionamento do MAUC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Outras informações aqui.