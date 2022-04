Lázaro Ramos estreia 'Medida Provisória': 'Tenho dúvida se é uma distopia ou filme de época'

Um dos filmes mais aguardados do ano finalmente estreou nas telonas. Premiado em festivais nacionais e estrangeiros, "Medida Provisória" coleciona críticas positivas e marca o primeiro trabalho de Lázaro Ramos como diretor de cinema.

Além do elenco estrelado, que reúne Taís Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves, Alfred Enoch, Renata Sorrah, Emicida e Aldri Anunciação, o longa-metragem desperta o interesse pelo debate de dilemas sociais do Brasil. As características de uma ficção distópica prometem atrair os fãs desse tradicional gênero narrativo.

Na última quarta-feira (13), em Fortaleza, Lázaro Ramos participou de uma concorrida sessão de pré-estreia no Cineteatro São Luiz. Em entrevista, o cineasta conversou acerca da mensagem do filme, as influências em seu trabalho de direção e como a capital cearense é viva na memória afetiva do baiano. "Minha vida começou a mudar quando eu estava em Fortaleza", relembra o artista.

A história de "Medida Provisória" se passa no futuro. Na trama, o governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a voltarem para a África. Esse cenário absurdo afeta o cotidiano do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch). O longa é uma adaptação de "Namíbia, Não!", peça de Aldri Anunciação que Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

O que são filmes distópicos?

Presente seja na literatura, cinema e games, a ficção distópica tem a característica de nos apresentar uma visão exagerada da sociedade que conhecemos. Nestas obras, de caráter especulativo, os males sociais ganham retrato ampliado e com a finalidade de alertar contra as falhas reais da sociedade.

No caso de "Medida Provisória", o racismo é o centro do alerta. Nesse Brasil (com data e tempo desconhecidos), o crime do preconceito passou a ser uma realidade institucionalizada. "Queríamos com a distopia fazer um alerta sobre coisas que não gostaríamos de acontecer no nosso País. Para que as pessoas vissem, percebessem essa coisa absurda que estava ali e partissem para ação", descreve o realizador.

Legenda: Capitú (Taís Araújo) Foto: Mariana Vianna

Em 2012, um ano após dirigir "Namíbia, Não!", Lázaro Ramos começou a produzir a versão para os cinemas. O longa ficou pronto em 2015. Entretanto, o que era para ser apenas uma ficção, passou a ter semelhanças com o tempo em que vivemos, lamenta Lázaro Ramos.

Lázaro Ramos Ator e diretor Muitas das coisas que estão ali aconteceram, tornou o filme um espelho. Eu tenho dúvida se é uma distopia ou filme de época. Olha como são as coisas. Hoje eu tenho muitas dúvidas. O tempo e a realidade foram muito mais cruéis do que imaginamos em algumas situações. Muito mais absurdo do que poderíamos pensar

Mesmo com a triste similaridade com o Brasil de hoje, Lázaro Ramos defende que o filme flerta com a distopia e que, além disso, ultrapassando o gênero, "Medida Provisória" usa elementos conhecidos e queridos pelo público como a comédia, o melodrama e ação. "Para convocar as pessoas à luta antirracista", completa

Lázaro Ramos e o cinema

Quando criança, Lázaro Ramos aguardava ansiosamente o fim da aula. Tudo para não perder as sessões do Cinema Arte 1, em Salvador. Naquele tempo, com um ingresso era permitido assistir o mesmo filme várias vezes. Foi nesse lugar que ele despertou o amor pela sétima arte.

"A direção entra como uma nova oportunidade, de aprendizado e estou muito apaixonado agora por essa possibilidade. Estou tentando descobrir a minha utilidade nesse lugar, pois afinal de contas, sou ator, tenho a carreira estabelecida e não necessariamente preciso dirigir uma coisa atrás da outra", revela

Ao adaptar essa história dos teatros para a tela grande, as referências vieram dos diretores com quem Lázaro Ramos trabalhou. Ele cita nomes como o do cearense Karim Aïnouz (com quem fez Madame Satã), Jorge Furtado ("O Homem que Copiava") e Sérgio Machado ("Cidade Baixa").

Legenda: Brasil diante de um futuro autoritário

"São pessoas que eu via dirigir e dizia, 'poxa, interessa essa linguagem. Interessa esse olhar sobre o Brasil que eles têm. Quando comecei a dirigir o 'Medida Provisória', percebi ter uma negritude que eu gostaria muito que estivesse na minha direção", relembra.

Dessa elogiada lista de mentes criativas, o cineasta cita Glenda Nicácio (de 'Café com Canela') até diretores norte-americanos como Spike Lee e Jordan Peele. "Curiosamente, o meu filme é anterior ao dele (Jordan Peele), mas quando eu vi o 'Corra' percebi ter uma coisa do nosso tempo, do nosso momento de vida aqui na Terra enquanto contador de história que estávamos flertando no mesmo instante".

Outra força inspiradora é Barry Jenkins, referência, conforme o entrevistado, na maneira de fotografar a pele negra e também para os momentos lúdicos e líricos de seu trabalho. Agora, momentos após apresentar "Medida Provisória" à plateia cearense, o diretor elogia o fato da obra estrear fora do eixo Rio-São Paulo. "Absolutamente necessário", avalia.

Energia de Fortaleza

Sobre voltar ao Ceará, dessa vez, como um criador do cinema, Lázaro descreve ser uma grande emoção. Pouca gente sabe disso, mas a cidade faz parte de um capítulo importante na biografia do artista. Aconteceu quando ele veio com o espetáculo "Cabaré da Raça" (do Bando de Teatro Olodum) para apresentações no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Naquela ocasião, o ator recusara os convites para uma peça dirigida pelo pernambucano João falcão. "Depois que eu acabei a apresentação aqui eu recebi uma ligação. Não sei se estava olhando para o mar, olhando com fé para algo que eu vi aqui e senti. Até hoje não sei a razão, mas eu disse 'sim,' para esse espetáculo. Não voltei mais para Salvador, de Fortaleza fui para Pernambuco".

Iniciava assim outra feliz jornada. Simplesmente, ao dizer "sim", o ator ganhou espaço na elogiada montagem teatral "A Máquina". "Foi a peça que mudou a minha vida e daí passei a transitar pelo mundo. A energia daqui me fez ter coragem de viajar pelo mundo. Então, comemoro junto esse aniversário de Fortaleza e mais ainda por estarmos aqui, voltando a nos encontrar para celebrar cinema e a história brasileira produzida por muitos nordestinos", finaliza Lázaro Ramos.