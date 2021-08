Laboratórios de Criação do Porto Iracema das Artes abrem inscrições primando pela diversidade

Escola do Governo do Estado do Ceará de formação e criação em linguagens artísticas, o Porto Iracema das Artes segue com inscrições abertas para os Laboratórios de Criação até 20 de setembro deste ano. O procedimento é realizado de forma gratuita e, em virtude da pandemia de Covid-19, esta edição terá formato híbrido, com atividades remotas e presenciais. As ações iniciam em dezembro deste ano e vão até junho de 2022.

Podem participar do processo seletivo pessoas a partir dos 18 anos, com residência comprovada no Ceará há pelo menos dois anos. No caso do Laboratório Cena 15 – Cinema, a idade mínima é a mesma para as modalidades Nordeste e Nacional. Contudo, em se tratando da primeira modalidade, será preciso comprovar residência mínima de dois anos em estados da região Nordeste, exceto Ceará; na segunda, apresentar comprovante de residência nas outras quatro regiões do Brasil (Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), exceto Nordeste.

O nono ano do projeto reserva oportunas novidades. Entre elas, o fato de que todo o processo seletivo será feito pelo Mapa Cultural do Ceará. Além disso, primando por uma maior diversidade de público, metade das vagas serão destinadas, em todas as áreas, para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros, não binárias e pessoas com deficiência.

Há também a determinação de que 50% dos projetos e artistas selecionados sejam oriundos do interior do Estado. Ao todo, o programa formativo tem duração de sete meses, afirmando-se como um dos mais importantes do País. Nesse período, há uma bolsa no valor de R$1 mil para até três integrantes dos projetos; orientação coletiva e individual com tutores escolhidos de acordo com as poéticas de cada pesquisa; formação por meio de oficinas específicas; e aulas abertas, além de todo o apoio estrutural da instituição.

Para os Laboratórios de Dança, Música e Teatro serão selecionados quatro projetos em cada linguagem. Por sua vez, em Cinema, serão aprovadas seis propostas de roteiros de longa-metragem de ficção – quatro do Ceará, uma do Nordeste e outra da modalidade Nacional, proveniente de estados das demais regiões.

Continuidade

O Laboratório de Artes Visuais segue o modelo bianual iniciado em 2019 e vai escolher até 30 artistas para a Temporada Formativa. Esta contará com sete módulos mensais ministrados no período noturno por profissionais convidados. Aqueles que residirem no interior do Estado terão garantidos, pela Escola, o custeio de deslocamento, hospedagem e auxílio-alimentação para a participação nas atividades presenciais na Capital.

Ao término dos sete meses de curso – somando 210 horas-aula entre aulas e atividades complementares – quatro projetos serão escolhidos para a Temporada Investigativa, somando-se a outros quatro que serão selecionados da edição do ano seguinte.

Como nas edições anteriores, a seleção terá três etapas após o período de inscrição. A primeira, de 21 a 23 de setembro, consiste na Análise dos Documentos apresentados no ato da inscrição de projetos e artistas em Artes Visuais, Cinema, Dança, Música e Teatro.

A segunda fase é a de Avaliação Técnica, em que uma comissão formada por especialistas de cada área específica, indicados e divulgados pela Escola, avaliam os projetos aprovados na etapa anterior a partir de critérios como consistência da proposta, articulação das ideias, viabilidade de realização do projeto e trajetória artística. Essa etapa acontece de 29 de setembro a 12 de novembro de 2021.

A Avaliação Final, entre 22 a 27 de novembro, encerra o processo seletivo com a realização de entrevistas virtuais da comissão avaliadora com proponentes aprovados na segunda fase. No caso do Laboratório de Música, há ainda uma audição pública, e no Laboratório Cena 15 – Cinema, além da entrevista, serão aplicados dois testes escritos: o Teste de Habilidades Básicas em Dramaturgia e a Análise de Repertório Geral. O resultado final da seleção será divulgado em 3 de dezembro deste ano.

As pessoas que ainda não possuem um cadastro no Mapa Cultural do Ceará, devem fazê-lo. As que já têm cadastro no mapa estadual ou nos mapas dos municípios que possuem a plataforma, não precisam fazer um novo, apenas atualizar informações que julgarem necessárias até a data do envio da inscrição.



Serviço

Inscrições para nona edição dos Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes

Até às 23h59min do dia 20 de setembro de 2021, pelo Mapa Cultural do Ceará. A inscrição nos Laboratórios de Criação pode ser realizada diretamente neste link. Gratuito

