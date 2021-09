Juiz manda Eduardo Leite apagar vídeo com imagem de Chico Buarque de redes sociais

Fernando Rocha Lovisi, juiz do 6º Juizado Especial Cível do Rio, reconsiderou a decisão de uma semana atrás e determinou que o governador gaúcho Eduardo Leite retire das redes sociais um vídeo que inclui imagens de Chico Buarque. As informações são do Jornal O Globo.

A imagem de Chico Buarque foi usada sem autorização. Publicado nas redes sociais do governador do Rio Grande do Sul no dia 7 de setembro, o nome e a imagem do cantor aparecem com o sertanejo Sérgio Reis.

O juiz determinou a remoção imediata do conteúdo. Não obedecendo, o autor do vídeo pode ter pena de multa diária de R$ 5 mil, como informou nesta segunda-feira (20) o blog do colunista Ancelmo Gois.

A tutela de urgência foi deferida em favor de Chico Buarque, que seguirá pleiteando uma indenização no valor de R$ 40 mil por danos morais, segundo a defesa do cantor.

