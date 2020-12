Jessie J acorda sem audição na véspera do Natal

A cantora Jessie J, 32, contou, por meio de suas redes sociais, que acordou na véspera de Natal "completamente surda do ouvido direito" e sem conseguir "andar em linha reta". Diante da situação, ela foi hospitalizada e recebeu o diagnóstico de síndrome de Ménière.

"Quando canto alto, parece que há alguém tentando sair do meu ouvido. Estou assistindo à série 'O Gambito da Rainha' com o dedo na orelha. Vi o primeiro episódio quatro vezes porque tenho zero foco e parece que alguém ligou um secador de cabelo dentro do meu ouvido", escreveu ela.

A síndrome de Ménière ocorre quando há uma concentração de líquido no labirinto, uma estrutura do ouvido interno responsável pelo equilíbrio do corpo. Os sintomas são tonturas, náuseas, zumbido e perda auditiva.

Apesar do susto, Jessie J disse que já estava se sentindo melhor após ser medicada. "Agora é a primeira vez que consigo cantar e aguentar. Poderia ser muito pior. Na véspera de Natal, eu estava no hospital e perguntei: 'O que está acontecendo?'. Mas recebi o remédio certo, então estou me sentindo muito melhor."

