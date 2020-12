Itáu Cultural seleciona 91 projetos para o programa Rumos 2019-2020

O Itaú Cultural anunciou os 91 projetos contemplados pela seleção do programa Rumos (2019-2020). Iniciado há 1 ano, o processo seletivo foi adiado por conta das limitações da pandemia do coronavírus. A 19ª edição recebeu a inscrição de 11.246 projetos e o resultado sinaliza as tendências atuais do movimento da arte e da cultura brasileira. Parte dos selecionados tem um olhar para questões de negritude, femininas, indígenas e de acessibilidade. Outra tendência observada, dentre os artistas e pesquisadores inscritos, foi a continuidade da preservação de memória e organização de acervos.

O Ceará teve 1 proposta contemplada pelo Rumos: o projeto de cinema "Tempo Trem", de Roberta Filizola. O estado teve 402 projetos inscritos. São Paulo, com 16, e a Bahia, 14, foram os estados com o maior número de propostas escolhidas.

A Comissão de seleção do programa chegou a paralisar os trabalhos de análise dos projetos, com o início das restrições da pandemia. Depois, o grupo retomou as atividades em reuniões online. A triagem passou a ser feita, considerando as adaptações pelas quais os projetos teriam de passar para serem executados - apesar das limitações.

Edital

Durante o período de seleção, o Itaú Cultural lançou a série de editais "Arte como respiro: múltiplos editais de emergência", pela qual mais de 1 mil artistas de todo o País foram contemplados. A iniciativa foi articulada para auxiliar a classe artística e cultural a se manter na ativa, enquanto a pandemia ainda acontece e limita os encontros presenciais.

Contando com a participação de 40 avaliadores, em um primeiro momento, e outros 23, para chegar ao resultado final, o programa Rumos 2019-2020 teve quase 60% de projetos selecionados na categoria de "criação e desenvolvimento". Cerca de 25% são de pesquisa e desenvolvimento; e 18% se voltam à documentação. Quase 70% dos escolhidos têm origem nas capitais brasileiras, e mais de 27% no interior do País.

