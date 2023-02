Itapipoca ganha sala de cinema gratuita e voltada à educação

A magia do cinema para educar e levar conhecimento à população. É com este objetivo que Itapipoca (130 km da capital) será contemplada com uma sala pública de cinema. O novo equipamento cultural integra o programa "CINE+: cultura, educação e sustentabilidade" e deve ser inaugurado em junho deste ano.

O lançamento da pedra fundamental da obra acontece nessa segunda-feira (27). A missão do CINE+ é democratizar o acesso à arte e educação em diversos municípios brasileiros. Para isso, o projeto conta com a implementação de salas cinematográficas multiuso.

Com capacidade para 100 lugares, o CINE+ terá programação voltada para filmes autorais brasileiros ligados principalmente aos direitos humanos e à educação. Para além de exibição cinematográfica, a sala atenderá a comunidade com ações formativas e apresentações artísticas das mais diversas linguagens.

Formação de jovens

Considerado o mais novo espaço de lazer e cultura de Itapipoca, a sala será construído ao lado da Biblioteca Pública Rita Aguiar Barbosa, localizada no Centro da cidade. O prédio já foi sede da delegacia e a obra contará com área de conveniência externa, com banheiros, lanchonetes e pipoqueira. O projeto ainda inclui rampas, piso podotátil, guarda corpo e sinalização para favorecer o livre deslocamento.

O programa promoverá uma capacitação técnica e artística para 10 jovens do município, que serão formados em Exibição Cinematográfica Independente. A seleção desses jovens será feita pelas prefeituras locais e a capacitação terá duração de seis meses.

O contrato com a gestão municipal aponta que o equipamento seja operado por jovens formados pelo programa durante, pelo menos, quatro anos. Também exige que continue sendo um cinema durante 10 anos. Em nota, o secretário executivo da Cultura de Itapipoca, Viana Júnior, explica que a sala preenche uma lacuna de equipamentos culturais públicos no município.

“Itapipoca é uma cidade que produz, há muitos anos, obras audiovisuais com um vasto repertório, mas por falta de equipamentos e estrutura, não é potencializado na cidade. O cinema irá suprir uma lacuna histórica e necessária na cidade e região, potencializando as produções locais, capacitando os agentes culturais e democratizado a arte e cultura no interior cearense”, afirmou o gestor.

Serviço:

Lançamento da pedra fundamental do CINE+ em Itapipoca. Dia 27/02, às 16h, na Biblioteca Pública Municipal Rita Aguiar Barbosa (Rua Dom Aureliano Matos, 220 - Centro, Itapipoca).