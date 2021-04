Instituto Iracema seleciona projetos artísticos para compor programação do Centro Cultural Belchior

Oportunidade de trabalho no setor cultural. A Prefeitura de Fortaleza, via Instituto Iracema, lança o edital "Circula Iracema". O objetivo é credenciar propostas artísticas para integrar a agenda do Centro Cultural Belchior (CCBel). A inscrição é gratuita e vai até 30 de setembro de 2021.

Os interessados devem realizar o processo de cadastramento por meio do Mapa Cultural de Fortaleza. A iniciativa não possui "caráter competitivo", segundo nota enviada pelo Instituto Iracema. A ideia é ampliar, a partir das propostas recebidas, as opções de curadoria das ações culturais do equipamento localizado na Praia de Iracema.

Podem participar diversas linguagens artísticas, como teatro, música, dança, artes visuais, audiovisual e feiras de economia criativa. Essas atividades podem ser realizadas virtualmente (durante a pandemia) ou presencialmente, logo que possível.

O edital, a ficha de inscrição e demais informações constam nesse site.

Banco de dados

O Instituto Cultural Iracema é uma Organização Social (OS). Atualmente, estão sob sua responsabilidade Centro Cultural Belchior, Casa do Barão de Camocim e Vila das Artes.

Legenda: Diferentes expressões musicais já ocuparam o palco do Centro Cultural Belchior, do rock ao hip hop

Além do CCBel, as atividades selecionadas pelo "Circula Iracema" podem ser realizadas em outros espaços mantidos pelo ICI.

A presente chamada busca credenciar tais propostas que poderão ser convidadas a compor as programações desenvolvidas pelo Instituto Cultural Iracema, nos seus programas e projetos, bem como espaços culturais.

Serviço

Credenciamento de artistas para o Insituto Cultural Iracema e Centro Cultural Belchior (CCBel).

Inscrições até 30 de setembro nesse site.