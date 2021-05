Instituto Beatriz e Lauro Fiuza realiza campanha para continuar ajudando 400 famílias de Fortaleza

O Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF) transforma vidas há nove anos. Nessa trajetória, acolhendo e ofertando aulas gratuitas de música e caratê, contribui à formação de centenas de crianças e adolescentes de Fortaleza.

Para manter suas aulas e continuar levando educação e amor a bairros periféricos da capital, a instituição pede a ajuda da sociedade cearense. A campanha "O amor é agora" quer manter o apoio dado às mais de 400 famílias atendidas pela instituição.

São 630 alunos espalhados por diferentes bairros da capital. Desde o dia 12 de abril, a iniciativa recebe doações em busca de assistir estas pessoas. Nessa quinta-feira (6), às 19h, uma “live” busca ampliar e divulgar ainda mais essa ação solidária. Atrações musicais, palestras e debates compõem a programação que será transmitida via canal de YouTube da instituição.

Legenda: Alunos atendidos pela instituição participam de aulas, ensaios e treinos. Outra linha de ação é atender crianças e jovens quanto ao monitoramento das famílias

Com o ensino da arte e do esporte, o instituto atua em zonas de vulnerabilidade social da cidade. Com a pandemia do novo coronavírus, a escola passou a realizar suas atividades de maneira remota. A crise sanitária afetou a realidade das famílias atendidas pelo projeto, alerta a diretora institucional do IBLF, Bia Fiuza.

A falta de alimentos e outras necessidades passou a ser um drama nas casas das crianças.

Bia Fiuza Diretora institucional do IBLF Elas ficaram mais vulneráveis. Entendemos ser necessário agir com o apoio emergencial de alimentos, limpeza e outros itens. Em outro aspecto, por conta da pandemia, o sistema de captação de recurso mudou e empresas apoiadoras diminuíram os volumes de recurso

Arte e união

A entidade tem mantido sua presença próxima às famílias, com acompanhamento psicossocial e doação de cestas básicas – além das aulas virtuais. “Nesse novo contexto, vimos a urgência de contar com o apoio da sociedade. Atender essa demanda, ajudar a superar essa crise, além da educação de formação que já realizamos", defende Bia Fiuza.

A live reunirá nomes de peso da música. Waldonys, Marcos Lessa e Marina de la Riva prometem repertório caprichado. O evento será mediado por Bia Fiuza e também recebe a escritora e coaching especializada no mundo corporativo, Marília Fiuza. Outras convidadas são Emilia Buarque, Joana Ramalho, Emília Buarque, Ires Vasconcelos, Ticiana Rolim e Tia Ped.

Ao longo do período da campanha "O amor é agora" o IBLF também vai aproveitar para celebrar as mães, que são as grandes responsáveis por colocarem, manterem e incentivarem seus filhos a permanecer na instituição, e que mesmo neste período de crise estão "segurando as pontas dentro de casa", sempre olhando para frente e resistindo às dificuldades.

Legenda: Programa de Karatê Bushi No Te tem como missão associar a prática das artes marciais a valores como autonomia, inclusão social e cidadania

Considerado uma referência para os alunos, Marcos Lessa divide que participar de atividades humanitárias é uma busca de sua carreira. “Que possamos chamar atenção das pessoas para o principal desse movimento que é levantar recursos e manter o instituto ajudando estas pessoas”, defende o cantor.

A música, a arte como um todo, é um fator de transformação das pessoas, pondera Lessa. Um sonho do músico é um dia ver projetos como o do IBLF atuando na vida de mais cearenses. Cultura é desenvolvimento.

Marcos Lessa Cantor e compositor A criança, ao receber o estímulo da arte, torna-se um ser humano mais sensível às causas sociais, mais sereno e efetivo. Estou aqui para somar e ficar juntos dessas crianças que é o que mais quero

A ação “O amor é agora" é dedicada às mães destas crianças e adolescentes. “As mulheres dentro dessas casas superam uma barreira após a outra”, diz Bia Fiuza.

“A campanha as homenageia. Todos os tipos de mães. Na instituição temos avós, irmãs, primas, madrastas. Todas essas mulheres que cuidam e tem enfrentado essa situação com garra”, completa a diretora institucional.

Mães dão o recado

Como coração de mãe não se engana, uma das melhores formas de conhecer a importância da IBLF é ouvindo-as. Destacamos as histórias de quem encontrou na generosidade e mão amiga a chance de dias melhores.

Aurenice Pereira explica que a instituição auxiliou o desenvolvimento educacional dos filhos. Os gêmeos Miguel e Gabriel tinham dificuldade de ter atenção na escola. A mãe percebeu a mudança após os meninos ingressarem na IBLF. O ensino da música, a atenção e cuidado dos professores foi decisivo na concentração dos dois.

"Esse acolhimento foi fundamental para isso. A criança precisa se sentir segura. Aqui, eles sentem essa segurança. A mãe sente, percebe quando o filho gosta de estudar, de estar naquele lugar".

Com as crianças estudando no instituto, divide Aurenice, ela passou a ter condições de poder procurar emprego e ajudar a renda familiar. "Eu compreendi melhor vendo meus filhos aqui. Eu fico muito segura", compartilha.

Mulheres fortes no karatê

O depoimento da carateca Mayra dos Santos é repleto de lembranças felizes. Ex-aluna, hoje ela é professora da escola e divide os conhecimentos adquiridos. Outra alegria salta aos olhos dessa guerreira. A filha segue seus passos é também é aluna da IBLF.

“Eu quero ser para ela o que minha mãe é e foi para mim”, conta emocionada. A atleta detalha que o projeto de ação do instituo age tanto no aluno como na família. É presente na escola e dentro de casa. “Aqui somos professor, psicólogo, amigo, pai e mãe”, aponta.

Ver a filha ser protegida pela instituição a faz lembrar de sua história anos atrás. Trata-se de um carinho transformador, capaz de atravessar gerações.

“Se eu conseguir e o instituto também colocar nela o papel que ela tem que desenvolver na sociedade, de ser uma criança, adolescente, uma mulher de caráter, respeito, de muita força e determinação, para mim já valeu”, finaliza Mayra dos Santos

Serviço:

Live da Campanha “O amor é agora”. Quinta-feira (6), às 19h, no canal de YouTube do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza

Doações:

Banco Itaú: Código 341

Agência: 8789

C/C: 31.803-0

Instituto Beatriz e Lauro Fiuza

CNPJ (PIX): 16.572.671/0001-67