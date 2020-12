Influencer Davi Mateus é diagnosticado com câncer de pele

O influenciador digital e humorista alagoano Davi Mateus usou o Instagram, no final da noite desta segunda-feira (21), para pedir orações e energias positivas para seguidores. Em post, ele declarou que foi diagnosticado, recentemente, com um tipo de câncer chamado carcinoma epiderme — tipo de tumor maligno que surge especialmente nas regiões do corpo mais expostas à radiação solar, como o rosto, cabeça, pescoço, braços, mãos e pés.

Davi noticiou o estado de saúde acompanhado com uma foto sorrindo e afirmou que, há semanas, ele vem se sentindo mal e, por isso, ficou ausente das redes sociais. "É com esse sorriso que eu venho aqui dar uma notícia triste aos meus seguidores. Há semanas que tenho me sentido muito mal e tenho sumido muito daqui das redes, porém recebi inúmeras perguntas do que estava acontecendo. Olha, a cabeça estava a mil e milhares de perguntas o porque de tantas coisas estarem acontecendo. Semana passada fui diagnosticado com C A Câncer (carcinoma epidermoide)", revelou.

Veja publicação:



O alagoano relatou que começou a perceber que estava sentindo diferença no corpo e que começou a se preocupar. "Nos últimos eventos que estava presente já não estava me sentindo bem, e além disso estava precisando muito ficar longe de tantas coisas. Neste momento eu peço as orações de todos vocês, agora nesse momento tenho minha mãezinha que está me ajudando muito na força e muitos amigos que estão comigo", disse.

Famosos como Rafa Kalimann, Elana Valenaria, Gabi Martins, David Brazil, Camilla de Lucas entre outros foram vistos entre os comentários de Davi Mateus oferecendo apoio no momento difícil.