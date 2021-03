Incêndio destrói obras de arte em galpão com peças de principais artistas do país

Um incêndio destruiu obras de arte em galpão do grupo Alke, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, com peças de principais artistas do país nesta quinta-feira (25).

Obras das galerias Nara Roesler, um dos espaços de arte contemporânea mais importantes do país, e com sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, e Simões de Assis estavam no local.

Artistas representados pela Nara Roesler afirmam que foram informados do ocorrido naquele mesmo dia à noite, mas que não sabem da extensão do incêndio ou se suas obras foram atingidas.

​De acordo com pessoas próximas à galeria, havia milhares de obras de artistas de peso do mercado global armazenadas ali, entre eles Abraham Palatnik, Antônio Dias, Laura Vinci e Vik Muniz. Eles também dizem que cerca de 1.300 obras do espaço estavam no galpão, o que representa cerca de 80% do acervo da galeria.

A assessoria da Nara Roesler diz que ainda não sabem da extensão dos danos e que estão levantando quais obras estavam no espaço, mas que peças foram danificadas.

Já a Simões de Assis tinha, no local, 13 esculturas históricas do artista Emanoel Araújo que estavam em trânsito para uma mostra dele nos Estados Unidos.

"Foi realmente uma fatalidade que aconteceu e várias galerias estavam deixando obras estocadas com eles", diz Guilherme Simões de Assis, sócio da galeria Simões de Assis.

"São obras históricas de um artista que já tem 80 anos de idade e está tendo um reconhecimento no exterior. É um pedaço da arte brasileira que vai embora", afirma o sócio, sobre as esculturas de Emanoel Araújo.

Legenda: Caboclo Sultão' é uma das 13 esculturas do artista Emanoel Araújo que estava em galpão atingido por incêndio Foto: Divulgação

O próprio artista disse que foi um "choque enorme" a notícia de que suas obras estavam no incêndio.

"Quando você perde uma obra, é muito difícil porque não dá para reconstruir. É uma coisa feita no passado, está perdida mesmo", diz Araújo.

"É um abalo moral à obra e ao artista", afirma. "Não tem justificativa, é uma falta de atenção, de responsabilidade. Pode falar o que quiser, mas nada que se disser resolve."

Não há estimativa de valores

Galeristas afirmam que o galpão estava num processo de migração de obras para um novo espaço. ​

Em nota, o grupo Alke afirma que ainda não há estimativa de valores de obras atingidas no incêndio.

A empresa, especializada em logística, também diz que nunca existiu caso semelhante no grupo e que "estava em dia com Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, licença emitida pelo corpo de bombeiros que comprova legalmente que o estabelecimento está seguro."​

Outras galerias paulistanas importantes, como a Vermelho, relataram trabalhar com frequência com os serviços da Alke -a empresa faz transportes internacionais, por exemplo. Elas disseram que não tinham obras no galpão naquele momento, no entanto.

"Hoje estamos de luto pela memória da arte e por nossos colegas, artistas, galeristas, colecionadores e pelos amigos da Alke. Nosso carinho mais sincero a todos", escreveu a galeria Vermelho, nas redes sociais.

Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio aconteceu às 17h30, na rua Áurea Tavares, 440, e o fogo foi controlado com a ação de dez viaturas.

O boletim de ocorrência registra que um empresário do setor de logística, de 33 anos, afirmou que prestadores de serviços, ao abrirem o portão do depósito, viram que o fogo começou na parte superior do armazém.

Ao falar sobre esse incêndio, Emanoel Araújo recorda que, quando morava em Nova York e foi apresentado a uma secretária de Cultura da cidade, ela disse que ele vinha "do país que taca fogo nos museus".

O artista recorda, por exemplo, a tragédia no prédio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que pegou fogo em julho de 1978.

Em outubro de 2008, um incêndio também acabou com grande parte do acervo do artista plástico Hélio Oiticica e, em agosto de 2012, obras foram destruídas na cobertura do marchand e colecionador Jean Boghici, ambos no Rio.

"O incêndio do MAM foi uma outra grande tragédia. Essas coisas são de um prejuízo enorme, sobretudo", afirma Araújo.

