Imagine Dragons adia shows no Brasil por problemas de saúde do vocalista

A banda Imagine Dragons adiou os shows que faria no Brasil ainda neste mês de outubro, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (17). Todas as apresentações da ‘MERCURY WORLD TOUR’ na América Latina foram adiadas por problemas de saúde do vocalista, Dan Reynolds.

"Alguns de vocês devem saber que Dan está lutando com uma hemorragia nas cordas vocais e um nódulo desde a última etapa da turnê, e ele foi alertado por seu médico que seguir agora poderia causar uma ruptura e prejudicar irreparavelmente sua voz", diz o comunicado publicado pela Livenation Brasil.

Além do problema na voz, Dan lida com uma entorse no joelho, necessitando imobilização e reabilitação por algum tempo.

Shows no Brasil

O Imagine Dragons se apresentaria em 25 de outubro, em Curitiba, em 27, no Rio de Janeiro e no dia 29, em São Paulo. Novas datas para os shows ainda serão divulgadas.

Quem não puder comparecer nos shows remarcados, poderá pedir reembolso. Segundo a Livenation, as informações de reembolso serão enviadas aos compradores por e-mail. Os ingressos permanecerão válidos para as novas datas.

Além do Brasil, a turnê latino-americana do Imagine Dragons tinha shows confirmados na Colômbia e na Argentina. A passagem da banda pelos países foi confirmada em agosto.

"Em nossos 12 anos como banda, nunca tivemos que cancelar uma turnê (e podemos contar o número de shows em uma mão). Esperamos que vocês saibam como é difícil para nós adiar essas datas e planejamos compensá-los em breve", afirmou a banda no anúncio.

"Nós simplesmente não podemos dar a vocês agora os shows que vocês esperam e merecem", completa o comunicado.

Adiamento dos shows do Coldplay

Os shows da banda Coldplay, marcados para outubro, também precisaram ser adiados devido a problemas de saúde do vocalista, Chris Martin. O vocalista enfrenta uma infecção pulmonar.

A banda remarcou os shows já confirmados para março de 2023 e anunciou apresentação em um novo estado, Curitiba.

Para São Paulo, as seis datas são 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, no Estádio do Morumbi. Em Curitiba, o show acontece em 21 de março, no Estádio Couto Pereira. Já no Rio de Janeiro, serão nos dias 25 e 26 de março, mantendo o mesmo local, o Estádio Nilson Santos Engenhão.