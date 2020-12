Ilha em que Bruna Marquezine vai passar o Réveillon tem diária de R$ 16 mil

Uma ilha para chamar de sua! Vai dizer que durante o isolamento social você não imaginou como seria bom passar a quarentena dessa forma? Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann se juntaram com amigos e companheiros e alugaram uma ilha em Angra dos Reis para passar o Réveillon juntinhas e longe de tumulto.

O grupo está hospedado na Ilha do Capítulo, de 55 mil m², em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, com praias privadas, pista de cooper, beleza natural, jardim com piscina com vista para o mar, heliponto e um deck para atracar os barcos. A ilha possui cinco suítes, sala de estar, sala de cinema e varandão com vista.

Ficou interessado? Para se hospedar na ilha, você terá que desembolsar entre R$ 16 mil a R$ 18 mil pela diária. O valor já inclui taxa de serviço.

A diária da ilha inclui cinco funcionários, duas camareiras e três jardineiros. É possível contratar à parte uma cozinheira e mais auxiliares por R$ 450, a diária. Ou seja, a ilha está ao menos com 14 pessoas atualmente: os cinco funcionários mais o grupo formado por: Bruna Marquezine, Thelma Assis e o marido, Denis, Rafa Kalimann e o namorado, Daniel Caon, Manu Gavassi e o produtor dela, Alisson Gonçalves, o fotógrafo André Nicolau e seu namorado, Marcello Henrique.

Ao notarem que foram descobertas por paparazzi, Bruna Marquezine e Manu Gavassi apontaram suas câmeras e filmaram os fotógrafos. A cantora e ex-BBB postou uma foto do grupo e ironizou: "Quem postou primeiro, nós ou os paparazzis aquáticos?", escreveu Manu na foto em que o grupo aparece todo reunido. Bruna postou a mesma imagem e disse: "Para os paparazzis que passaram aqui agorinha: fiquem tranquilos! Já fizemos a entrega".

